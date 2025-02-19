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「哪吒2」港首映 黃百鳴讚動畫成就 任達華勾兒時回憶

香港新聞組╱香港19日電
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藝人黃百鳴18日出席「哪吒2」香港首映禮。(中通社)
藝人黃百鳴18日出席「哪吒2」香港首映禮。(中通社)

「哪吒之魔童鬧海」(「哪吒2」)22日將港澳上映，18日率先在香港舉行首映禮。截至18日晚，「哪吒2」總票房(含預售及海外)達123.20億元(人民幣，下同，約17億美元)票房，成為全球動畫電影票房之首。

綜合港媒報導，由導演餃子執導的「哪吒2」，已成為全球動畫電影票房之冠，並暫列全球影史票房榜第8位。18日晚終於在香港舉行首映禮，文化體育及旅遊局局長羅淑佩、東方影業主席黃百鳴、麗新集團主席林建岳、英皇集團主席楊受成等嘉賓名人出席，多位藝人任達華、蔡思貝與陳庭欣等都現身支持。

黃百鳴表示，「哪吒2」是首部票房破百億的中國電影，成功把中國文化帶到全世界，讓世界看到中國動畫的成就，對此他深感自豪。

任達華表示「哪吒」是其兒時回憶：「第一集已將一個地方推到大世界，相當正能量。」蔡思貝專誠扎「哪吒髻」出席，手上又戴了金環手鐲，以及身上繫上絲帶，她說：「這部戲有感動，又有打戲、親情、搞笑情節，好難得。」

主辦方邀得為電影負責原創音樂、剛憑「破·地獄」獲得亞洲電影大獎和香港電影金像獎「原創電影音樂」提名的朱芸編親臨現場，為大家分享為「哪吒2」創作音樂的感受。他認為幫動畫電影配樂比真人電影更有難度：「同動畫電影配樂係難好多，因為144分鐘(片長)，基本上每一分鐘都有音樂，表情又會好誇張，情緒轉得好快，所以音樂要跟着情緒去走。」

「哪吒2」香港18日首映，圖為來自香港的「哪吒2」團隊成員朱芸編(中)，負責電影...
「哪吒2」香港18日首映，圖為來自香港的「哪吒2」團隊成員朱芸編(中)，負責電影原創音樂。(中通社)

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