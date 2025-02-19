黎智英承認2019年鼓勵學生遊行 否認專欄文章煽暴

香港示意圖。(圖/shutterstock)

壹傳媒創辦人黎智英 及「蘋果日報」3間公司涉嫌串謀勾結外國勢力案，18日進入第134天審訊，法官早前裁定表證成立，被告黎智英繼續出庭自辯。

明報報導，控方指，黎意圖透過一篇提倡勇武派組建「領袖團隊」的專欄文章煽惑暴力；黎不同意，要控方「不要浪費時間捏造事情」。

香港 電台報導，控方繼續盤問黎智英，被告同意在2019年鼓勵中學生及大學生參與示威遊行反政府，又表示在2020年會在住所或蘋果大樓的個人辦公室內拍攝直播訪談節目。

黎智英表示，該節目是其個人節目，與「蘋果日報」無關，只是利用報館的人手。控方則展示時任蘋果動新聞平台總監張志偉在訊息中表明節目拍攝目的是和外國讀者互動，「打國際線」等。法官杜麗冰質疑「蘋果日報」高層都有參與直播節目計畫，黎智英只承認張志偉曾參與。

控方又展示2019年6月3日黎智英與從犯證人、時任「蘋果日報」副社長陳沛敏的訊息紀錄，黎智英當時表示應該找些連署學生訪問，激發其他學生站出來，鼓勵更多學生參與遊行。

控方又指「蘋果日報」在2019年11月曾推出「撐學生 抗暴政」的計畫，黎智英表示希望更多人捐錢支持中學生閱讀「蘋果日報」。控方問被告是否希望他們因而被激發出來參與示威遊行，黎智英說是想學生知道當時發生的事。

控方再問黎智英「蘋果日報」是否一直以來都在鼓勵學生參與示威遊行，黎智英否認「一直以來」的字眼。法官李運騰提出，「蘋果日報」推出有關計畫時，政府已撤回修改「逃犯條例」草案，但卻使用「抗暴政」的字眼，是否針對政府。黎智英表示，當時市民認為反修例運動仍繼續。