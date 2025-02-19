港最低時薪擬上調5.25%至5.4美元 5月上路3萬人受惠

港府上條最低時薪，由現行40元港元加至42.1港元，增幅5.25%；圖為深水埗ー工地工人。 (中通社)

香港最低時薪 將上調5.25%，由40元加至42.1元(港幣，下同，約5.4美元)，預計21日刊憲，26日提交立法會，如獲通過，將於5月1日實施。

綜合大公、文匯報報導，根據數據，香港今年上半年時薪少於42.1元的雇員約2萬2100人至3萬6700人，占全港雇員總數0.8%至1.3%，港府 預計調升最低時薪會產生輕微漣漪效應，其他基層員工薪金也會相應調整，幫助低薪階層。

報導指出，最低時薪檢討機制於去年4月30日獲行政長官會同行政會議接納，主要內容包括三方面，一是最低時薪一年一檢；二是採用三指標方程式計算加幅，包括整體甲類消費物價通脹、最近一年實質本地生產總值的增長率、以及最近10年的實質本地生產總值趨勢增長率；三是新檢討機制將於實施5年至10年後檢討。

報導稱，港府將於21日刊憲，同時修訂每月最低工資為1萬7200元（現為1萬6300元）。

最低時薪委員會主席王沛詩表示，委員會相信新最低時薪可以在防止時薪過低、與盡量減少低薪職位流失之間，取得適當平衡，並維持香港的經濟發展及競爭力。

工聯會立法會議員郭偉强表示，近年經濟不理想，對最低時薪加幅高於通脹表示歡迎，指現時領取最低時薪的雇員只有約2至3萬人，最低時薪調升不會對經濟或競爭力有很大影響。勞聯立法會議員林振昇表示，今次首次採用方程式計算最低時薪水平，考慮消費物價指數及本地生產總值變動，加幅可以接受，能追上基本通脹。但他認為在方程式中，考慮本地生產總值變動的比重太少，變相壓低增幅，令打工仔未能享受社會經濟成果。

香港中華廠商聯合會會長盧金榮認同加幅合理，但零售及餐飲行業仍處逐步復甦，最低時薪調升會對商界造成壓力，亦擔心會產生漣漪效應，「期望日後檢討釐定最低時薪時，除了考慮通脹外，亦能考慮整體經營環境」。

另外，香港就業市場維持平穩，據統計處18日公布的數據顯示，去年11月至今年1月最新失業率為3.1%，與對上一次數字相同，就業不足率亦保持不變，維持1.1%水平。