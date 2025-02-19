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港人才清單擴及60專業 新增伊斯蘭金融專才、驗船師…

香港新聞組╱香港19日電
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港府擴大人才清單，新增9專業至60項，同時建議推行前沿科技計畫，以吸引國際人才；圖為香港高才通人才服務協會曾主辦的人才招聘展覽會。(中新社)
港府擴大人才清單，新增9專業至60項，同時建議推行前沿科技計畫，以吸引國際人才；圖為香港高才通人才服務協會曾主辦的人才招聘展覽會。(中新社)

香港政府公布擴大版人才清單，新增9專業領域至60項，其中包括伊斯蘭金融專才、資深大宗商品交易專才、來自創新科技的資深系統架構師及專利專業人員等。港府又建議推行前沿科技計畫，資助範圍包括人工智慧、量子信息及基因與生物技術等7個領域，以吸引相關的國際人才。

綜合港媒報導，香港2018年制訂首份人才清單，希望更有效及聚焦地吸引高素質人才，配合香港經濟高增值及多元化發展。這份清單2023年檢討增加了涵蓋行業領域和專業，清單措施應用於優秀人才入境計畫、一般就業政策及輸入內地人才計畫，香港本地雇主在聘請符合相關專業資格的外來人才時，毋須再證明香港本地招聘困難，可直接申請。

清單今次再更新，將涵蓋的專業由原有的51項增至60項，新清單3月1日起生效。

更新後清單新增九項專業，引人注意的伊斯蘭金融專才屬新興產業，其餘包括會計業專才、驗船師、綠色航運專業人士、飛機維修工程師、法律知識工程師等，涵蓋金融服務、創新科技、法律及爭議解決服務和航空航運領域。

該清單自2023年擴大以來，當局接獲逾1100人申請透過清單到港。

此外，香港政府統計處18日公布，截至去年年底，香港人口為753.4萬人，年增6400人，升幅0.1%，總人口連續第三年增長，亦較疫情前增多，期間錄得2.1萬名香港居民淨移入。港府表示，人口增多是因居民移入較移出多，以及受惠各項吸引人才和輸入勞工措施。

報導稱，去年是龍年，香港新生嬰兒3.67萬人年增一成，是疫後最多人出生的一年，期內的死亡人數為5.14萬；期間，優才等移入人口4萬人，比去年上半年和前年底減少，而淨遷出香港的人口，截至去年底為1.89萬人，也少於去年中及疫情期間。去年年底總人口中，常住居民占726.71萬人，較2023年年底上升0.3%，流動居民占26.71萬人。

團結香港基金副總裁水志偉表示，港府的輸入人口計畫應該提供一站式協助，包括就業配對、解決日常生活難題等，增加人才歸屬感。港大社會科學學院副院長葉兆輝關注人口流出情況，「日後外面入來的人若減少，香港人口增長會變為負數」。

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