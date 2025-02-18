拍賣單字車牌 「S」183萬美元成交 港歷年來第6貴

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 運輸署昨日舉行農曆新年車輛登記號碼拍賣 ，當中單字英文「S」車牌，以及諧音「發發」的無字頭車牌「88」競投最為激烈，結果均以逾千萬港元成交，其中車牌「S」成交價達1420萬元(港幣，下同，約183萬美元)，為歷來排第六位的最貴車牌。

綜合港媒報導，車牌拍賣假灣仔香港會議展覽中心新翼舉行，運輸署昨午公開拍賣49個車牌，其中48個為傳統車牌，當中有不少「好意頭」車牌，如「WA8888」、「WW888」、「AL6688」、「XX6188」等。

車牌「88」底價為282萬元，每口叫價1萬元。現場競投激烈，僅頭2分鐘競投價便已升至700萬元，之後每口叫價改為10萬元，再過幾分鐘，競投價就超過1000萬元，最終由一位女士以1140萬元成交。

至於車牌「S」，競投情況更激烈，底價雖然只有5000元，但數分鐘就急升至800萬元，最終由一名男士以1420萬元投得。

據過往資料，歷年車牌拍賣中，頭五位高價成交中有三個都是單字英文車牌，首三位依次為「W」、「R」及「D」，其中「W」車牌於2021年以2600萬元成交。第二貴是2023年賣出的自訂車牌「R」，以2550萬售出。「D」車牌的「身價」則達2020萬元。