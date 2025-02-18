家姐、細佬吸睛 5000人參觀香港大熊貓館 破單日紀錄

港產大熊貓龍鳳胎15日在海洋公園首次亮相，16日吸引5000民眾爭睹，打破單日最多人參觀大熊貓館的紀錄；圖為遊客排隊參觀。(中新社)

香港 出生的大熊貓寶寶「家姐」及「細佬」15日首次公開亮相，16日起在海洋公園與公眾見面，5小時吸引逾5000人入場參觀，打破大熊貓展館單日最高人次紀錄，兩姊弟的命名比賽首日亦收到逾1萬人提交命名提議，顯示牠們相當受歡迎。

綜合大公報、文匯報報導，海洋公園主席龐建貽表示，會爭取延長龍鳳胎與公眾見面的時間，目前「家姐」及「細佬」目前僅半歲，需要預留時間餵奶，牠們與母親「盈盈」分開在兩個場館生活，當牠們一家三口身處同一場館時，就可延長參觀時間。

龐建貽指出，新推出的早上9時半至10時的「貴賓團」，每日接待40人，至今已收到幾百個申請，部分是商業機構包場。

據報導，17日是大熊貓龍鳳胎與公眾見面的第二天，亦是第一個平日。海洋公園表示，熊貓粉絲熱情未減，早上8時多已有人到達公園入口等待，展館訪客絡繹不絕，全日有接近4000人次探訪「大熊貓之旅」。

此外，為慶祝大熊貓龍鳳胎已經半歲大，海洋公園推出「家姐」同「細佬」6個月大仿真毛公仔，還原一對大熊貓現時的外貌特徵，首批每款限量發售500隻。

至於「家姐」及「細佬」的命名比賽，數日前開始接受投稿，首日已收到超過1萬人提交命名，少部分提議維持叫「家姐」、「細佬」，他認為若考慮長遠，會否不止擁有兩隻大熊貓寶寶，這個大家庭屆時或不止6隻，或者香港有另一個系列名稱是跟着輩分排序，這也是其中一個考慮。

據報導，去年中央贈港的大熊貓「安安」、「可可」赴港後，帶動聖誕期間入園人數增加三成、農曆新年假期亦增一成，相關產品收入亦增長兩成，公園將會繼續推動大熊貓經濟，於園內推出各項收費活動，例如製作大熊貓食物「窩窩頭」及利用糞便製作再造紙，希望繼續保持大熊貓熱潮。