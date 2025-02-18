我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王大陸爆砸100萬台幣逃兵 假裝「心臟有問題」

「神鵰俠侶」分了 陳曉、陳妍希宣布離婚：今後各自安好

港防外牆剝落傷人 無人機+AI抽驗舊樓 98%藏危險

香港新聞組╱香港18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港不時發生舊樓外牆混凝土剝落事故，為減低風險，屋宇署去年開始進行常態外牆特別勘察，並使用無人機加強準確性。(取材自臉書)
香港不時發生舊樓外牆混凝土剝落事故，為減低風險，屋宇署去年開始進行常態外牆特別勘察，並使用無人機加強準確性。(取材自臉書)

香港不時發生舊樓外牆混凝土剝落事故，為減低風險，香港屋宇署去年開始進行常態外牆特別勘察，並使用無人機加強準確性，去年抽驗360幢樓宇，發現352幢(占抽驗總數97.8%)存在外牆危險；屋宇署另結合使用AI(人工智能)技術，可節省勘察報告五分之四時間。

綜合大公、文匯報報導，屋宇署總結構工程師周昕表示，352幢舊樓存在外牆危險的樓宇，當中207幢由業主自行維修，餘下145幢則需要政府承建商代辦。

他提到，傳統檢驗外牆方法是在地面或天台上目測，或使用相機視察，惟視覺會受限，未必可以觀察到全面狀況，署方因此運用無人機勘察，突破傳統視察限制，並可近距離清晰拍攝外牆，有助加強勘察準確性。

他指出，現時是使用無人機結合傳統方法視察，不會全部使用無人機，而一般使用無人機勘察六層樓高以上樓宇，但使用無人機有限制，需要在天氣良好、視野清晰前提下使用，且為公眾安全，須避開人流及車流，故要提前與警方協調，將相關路段封閉才操作無人機。

除了無人機，屋宇署亦積極嘗試應用AI技術。屋宇署高級專業主任王呂強說，署方去年6月起開始使用無人機結合AI技術，並自動生成勘察報告，供署方建築專業人員參考。他以12層樓高的樓宇為例，AI生成勘察報告約需時1天，較人工處理需要的5天節省約五分之四時間，而AI技術還會應用在檢查僭建物及分析私人地段斜坡上。

王呂強總結表示，署方的特別勘察大廈外牆工作有助提升樓宇安全，減低公眾因樓宇失修所引致的風險，並提高業主對樓宇維修保養的認識，署方今年會繼續有關勘察工作，並已擬定360幢目標樓宇的名單，致力解除潛在風險和促進樓宇安全。

據報導，由於使用無人機進行樓宇外牆勘察工作可提高準確性，屋宇署決定加大力度培訓操作使用無人機的職員。屋宇署表示，第一批自行培訓的14名無人機駕駛員已出師，預計在3月底完成總共四班的課程，暫時目標是培訓出總共56名駕駛員。

無人機 AI 香港

上一則

麥克風、證件都是假…「央視編導」行騙4省、20餘城市

下一則

又見知名科學家離美返中 鈕鳳林任中科大傑出講席教授

延伸閱讀

烏克蘭軍方：俄國出動147架無人機夜襲烏國

烏克蘭軍方：俄國出動147架無人機夜襲烏國
車諾比核電廠防護罩遇襲 烏批俄射無人機 克宮否認

車諾比核電廠防護罩遇襲 烏批俄射無人機 克宮否認
愛沙尼亞：中國走私西方零件助俄羅斯生產無人機

愛沙尼亞：中國走私西方零件助俄羅斯生產無人機
操控無人機撞壞滅火飛機 洛男認罪賠償

操控無人機撞壞滅火飛機 洛男認罪賠償

熱門新聞

體重達400斤的東北虎喜歡和飼養員玩「123木頭人」遊戲。（視頻截圖）

山東400斤胖虎沉迷「123木頭人」 一臉認真還守規則

2025-02-10 07:30
女學生遭高中班主任性侵，最終選擇輕生。（取材自微博）

「覺得自己髒…」廣西縣女狀元燒炭亡 挖出15歲起遭狼師多次性侵

2025-02-12 08:30
上海錦江樂園全面升級改造，將變身成哈利波特樂園。圖為「Diagon Alley」場景效果圖。（取材自錦江國際集團）

米老鼠勁敵？ 全球第3座哈利波特影城確定落腳「魔都」

2025-02-13 01:15
中國科技七雄出爐：騰訊市值居首。（中新社）

中國科技7雄出爐：騰訊市值居首

2025-02-15 16:27
北京報攤上2023年10月陳列著頭版刊登中國前總理李克強訃聞的報紙。(路透)

寫公開信質疑李克強死因 前新華社記者顧萬明遭判刑

2025-02-11 09:32
航拍下的「金溪之眼」。（取材自極目新聞）

江西被公路包圍的「最牛釘子戶」仍佇立 當局割出一道門

2025-02-11 05:30

超人氣

更多 >
FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉
好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」
來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世