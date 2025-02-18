港防外牆剝落傷人 無人機+AI抽驗舊樓 98%藏危險

香港不時發生舊樓外牆混凝土剝落事故，為減低風險，屋宇署去年開始進行常態外牆特別勘察，並使用無人機加強準確性。(取材自臉書)

香港 不時發生舊樓外牆混凝土剝落事故，為減低風險，香港屋宇署去年開始進行常態外牆特別勘察，並使用無人機 加強準確性，去年抽驗360幢樓宇，發現352幢(占抽驗總數97.8%)存在外牆危險；屋宇署另結合使用AI (人工智能)技術，可節省勘察報告五分之四時間。

綜合大公、文匯報報導，屋宇署總結構工程師周昕表示，352幢舊樓存在外牆危險的樓宇，當中207幢由業主自行維修，餘下145幢則需要政府承建商代辦。

他提到，傳統檢驗外牆方法是在地面或天台上目測，或使用相機視察，惟視覺會受限，未必可以觀察到全面狀況，署方因此運用無人機勘察，突破傳統視察限制，並可近距離清晰拍攝外牆，有助加強勘察準確性。

他指出，現時是使用無人機結合傳統方法視察，不會全部使用無人機，而一般使用無人機勘察六層樓高以上樓宇，但使用無人機有限制，需要在天氣良好、視野清晰前提下使用，且為公眾安全，須避開人流及車流，故要提前與警方協調，將相關路段封閉才操作無人機。

除了無人機，屋宇署亦積極嘗試應用AI技術。屋宇署高級專業主任王呂強說，署方去年6月起開始使用無人機結合AI技術，並自動生成勘察報告，供署方建築專業人員參考。他以12層樓高的樓宇為例，AI生成勘察報告約需時1天，較人工處理需要的5天節省約五分之四時間，而AI技術還會應用在檢查僭建物及分析私人地段斜坡上。

王呂強總結表示，署方的特別勘察大廈外牆工作有助提升樓宇安全，減低公眾因樓宇失修所引致的風險，並提高業主對樓宇維修保養的認識，署方今年會繼續有關勘察工作，並已擬定360幢目標樓宇的名單，致力解除潛在風險和促進樓宇安全。

據報導，由於使用無人機進行樓宇外牆勘察工作可提高準確性，屋宇署決定加大力度培訓操作使用無人機的職員。屋宇署表示，第一批自行培訓的14名無人機駕駛員已出師，預計在3月底完成總共四班的課程，暫時目標是培訓出總共56名駕駛員。