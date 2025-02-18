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港頒令80萬財產充公株連妻、母 許智峯怒批政治報復

香港新聞組╱香港18日電
香港高等法院17日頒令，將流亡海外的前立法會議員許智峯及家人財產充公。(取材自臉書)
香港高等法院17日頒令，將流亡海外的前立法會議員許智峯及家人財產充公。(取材自臉書)

港府去年行使基本法23條，通緝前立法會議員許智峯、郭榮鏗及「香港議會」發起人袁弓夷等7人，高等法院17日進行閉門聆訊，充公許智峯及妻子、母親在香港逾80萬港元(約10.3萬美元)的財產，許智峯同日在社交平台發文怒批，「這是不折不扣的政治報復」。

美國之音報導，法律學者指，香港政府以打擊異見者的經濟收入來阻止他們發聲，是威權政體和民主倒退的做法，香港法庭迎合政府要求亦令人質疑其取態。

文匯報報導，保安局長鄧炳強去年12月24日指7名分別潛逃美國及澳洲、涉嫌危害國家安全罪行而被法院發出拘捕令的通緝者，包括邵嵐、許穎婷、郭鳳儀、袁弓夷、郭榮鏗、許智峯及任建峰，為危害國家安全罪行的潛逃者。

港府當日表示，已給予上述7人時間回港接受執法和司法程序，但7人沒有珍惜機會，並沒有回港自首，因而下令對7人實施「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」；另向郭榮鏗及任建峰實施「執業資格暫時吊銷」，向袁弓夷實施「暫時罷免董事職位」。

律政司早於2022年已向高等法院聲請並獲發出限制令，禁止許智峯、其妻子及母親從香港移離財產，去年12月向許智峯展開沒收財產的法律程序。

自由亞洲電台報導，許智峯17日在Facebook發文指，法庭已向他頒下財產充公令，「充公我及我太太、母親在香港的財產」，及他「作為民事案件提告人存放於律師樓的trust money（信託款項）」，涉款80多萬港元。

他批評，「充公令荒謬絕倫，是不折不扣的侵犯人權行為」，實質要對他進行政治報復。

許智峯並質疑港府搬龍門，起初指控他挪用眾籌款項及洗黑錢，但調查後發現眾籌資金原封不動存放於律師樓，就改口稱他「危害國安而得益」。

他又透露國安警調查時曾寄信到其在澳洲工作的律師樓，通知他出庭，「擺明是想滋擾我在澳洲的雇主」。

袁弓夷。(取材自臉書)
袁弓夷。(取材自臉書)

香港 澳洲 港府

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