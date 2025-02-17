造假蔓延香港教界 假學歷申請教師註冊 評審局揭發5宗

假學歷風波不斷，香港教育局正以不同方法加強學歷認證，其中在去年12月，局長蔡若蓮（右）與國家教育部留學服務中心黨委書記及主任王大泉（左）簽署戰略合作協議，雙方會加強交流，包括學歷學位認證、支持擴大內地與香港高校的溝通。（取材自臉書）

香港 假學歷風波不斷，假學歷問題蔓延至應徵教師空缺。教育局 日前表示，上年度有5宗假學歷個案申請「教師註冊或教師聘任」，在向評審局申請學歷評估時被揭發造假，轉交執法機關跟進。學界對此十分驚訝，有大型辦學團體稱將提醒校長應更嚴謹處理招聘事項。

明報報導，評審局現時為非本地學歷持有人提供學歷評估服務，判斷其學歷是否達香港某特定資歷的標準，評審結果可用作「教師註冊或教師聘任用途」、「優秀人才入境計畫申請用途」及其他一般用途。

據報導，香港學術及職業資歷評審局上年度（2023/24）在學歷評估過程中揭發32宗申請人持假學歷，創至少9年新高；日前向教育局查詢當中多少屬「教師註冊或教師聘任用途」，局方引述評審局資料稱涉及5宗，已向執法機關舉報。根據不同學校的職位申請表，不少學校已要求申請人持學歷正或副本，列明資料正確無誤才可能獲取錄。

報導引述保良局教育事務部教育總主任（學前教育及小學）劉志聰16日表示，保良局未出現過以假學歷應徵教師的個案，又估計不法分子不敢找大辦學團體，「我們程序很嚴謹，但若是『單頭學校』（不隸屬大辦團），基本上不用過那麼多關」。

劉志聰稱，教師辭職一般須在學期結束前3個月通知，意味每年5月踏入教師招聘旺季，若學校及至8月仍未填補空缺「便開始心急」；他將在下月屬校校長會議提醒各校「更仔細、嚴謹」檢查申請人學歷。

報導指出，中學校長會主席連鎮邦表示，一般會要求應徵者帶同學歷正副本，以他的學校為例，更會索取大學成績單，面試時細問曾修讀什麼課程，「為何這科高分、那科低分」。他相信評審局已堵截所有假學歷個案，認為香港學校招聘程序已夠嚴謹，但倘若將來一旦發現有教師持假學歷，可考慮收緊招聘安排，包括探討要求香港學校直接向應徵者獲頒證書的大專院校做學歷認證。

報導說，直資學校議會主席陳狄安稱，未曾聽聞有人以假學歷應徵做到香港教師，又指若持非本地學歷的人有意成為香港教師，須通過評審局學歷評估，教育局亦會把關，加上不少學校要求申請人即場「試教」，形容學界對現行招聘程序感到放心。