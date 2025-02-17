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16場不同規模演練順利 香港啟德體育園準備迎賓

香港新聞組／香港17日電
香港啟德體育園演練16日在啟德主場館、啟德體藝館及青年運動場舉行。（中通社）
香港啟德體育園演練16日在啟德主場館、啟德體藝館及青年運動場舉行。（中通社）

下月1日開幕的香港啟德體育園，16日舉行最後一次大型演練，約5萬名觀眾於主場館、體藝館和青年運動場同時參與演練，公眾及公務員各半。政務司司長陳國基16日視察後指，至今已進行約16場不同規模演練，非常滿意整體安排，認為運作暢順，16日測試3個場館人數上限，正式運作時不會三館齊開。體育專員蔡健斌形容已準備就緒。

明報報導，活動16日午3時起開放觀眾入場，5時開始欖球港隊等團體綜藝表演，6時完結，完場前20多分鐘已有觀眾離場。5時許一名女子報稱不適送院。

據報導，陳國基與保安局長鄧炳強16日晚於散場後到宋皇臺道上落客區視察。陳稱指示牌清晰，地鐵順暢，無收到擠迫報告，又見到「巴士等人」。

報導稱，跨部門演練小組代表於演練後見記者，體育專員蔡健斌稱，派出6.3萬張票中約8成人到場，有約600人參與表演，表演者及後台人員均表示滿意。他形容整體運作、應變及溝通更趨完善，容後公布開幕禮詳情。小組執行長警務處副處長周一鳴稱，入場等各環節均順暢，8成觀眾約20分鐘內離開場館，整體約40分鐘內離開園區。

報導指，今次演練首次推出「離場易」網站顯示人流密度、離場路線及步行時間等。周一鳴稱，「離場易」平台使用率逾1萬人次，將繼續優化。

報導引述觀眾鍾小姐稱，門票僅寫「不可帶長傘入場」，但入場前工作人員堅持縮骨傘也須寄存，她認為當局應清晰說明禁帶物品的要求和原因。她散場時僅用數分鐘便離開場館。提早15分鐘離場的陳女士認為場地「幾靚幾吸引」，但連不上場館Wi-Fi，手機信號欠佳，無法載入「離場易」網站」。

另據文匯報報導，旅遊促進會總幹事崔定邦表示，啟德主場館可容納5萬觀眾，是紅館約4倍，相信啟德主場館啟用後，能發揮吸客效應。

崔定邦表示，就目前公布的啟德體育園盛事活動，都相當具吸引力，估計未來有更多明星在啟德開演唱會，帶動更多旅客訪港，預計吸引外地演唱會的效應也會放大。

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