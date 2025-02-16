回應亞冬運遇襲 港隊：盼外界別有「冰球常打架」觀感

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 男子冰球隊9日在亞冬運小組賽擊敗土庫曼隊，3名港將在賽後握手環節遭對方扯頭盔、揮拳襲擊，4名土庫曼運動員被即時停賽。

綜合明報、香港01報導，香港冰球隊隊員13日從哈爾濱返抵港，教練、隊長及香港冰球總會主席陳恩永15日稱，隨涉事運動員停賽，相信事件當時已「告一段落」，國際冰總將繼續調查，他希望藉事件向外界發出信息，「任何運動比賽都不應出現暴力」，並陳恩永讚揚港隊表現出克制的專業精神。

隊長梁健邦15日稱，他說，港隊當日打算握手後離場慶祝，準備隔天的賽事，所以未對事件逐一回應，重申襲擊屬罕見、很特殊事件，賽場上碰撞口角是正常，不希望外界因此有「冰球經常打架」的觀感。

據報導，港隊翌日出戰半準決賽，陳恩永提到，主辦方播放「真的愛你」，在場球迷開啟手機電筒照亮球場、叫「香港加油」，猶如演唱會般，令港隊感到溫暖及受支持。

至於未來目標，梁健邦說男、女子隊近年奪佳績，舉例前年世錦賽分別贏得銅牌及金牌，期望在下月的世界U18冰球錦標賽及4月的男、女子世錦賽繼續奪牌。

梁健邦認為冰球速度快、具挑戰及展現團隊合作，鼓勵未接觸過的人觀賽感受氛圍，亦期望更多新血加入。