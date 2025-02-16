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55年富豪雪糕車打卡熱點 為港帶來香甜回憶 創辦人上月逝

香港新聞組／香港15日電
香港的城市經典富豪雪糕車已成為旅客熱門打卡點，創辦人之一何敬源上月23日在澳洲離世，終年98歲。（中通社資料照片）
香港的城市經典富豪雪糕車已成為旅客熱門打卡點，創辦人之一何敬源上月23日在澳洲離世，終年98歲。（中通社資料照片）

香港富豪雪糕共同創辦人何敬源上月23日在澳洲離世，享年98歲，親屬發訃告形容他為香港人「帶來彌足珍貴的香甜回憶」。在香港有逾半世紀歷史的富豪雪糕車，其「藍色多瑙河」配樂、藍白紅的車身配色，以及軟雪糕都是香港人的集體回憶，近年更成為內地旅客打卡熱點之一。

大公報報導，富豪雪糕車日前傍晚在中環摩天輪附近照常營運，目測現場有近40人在排隊購買雪糕，近八成是旅客。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，雪糕車經過多年沉澱，已成為香港文化符號之一，而流動形式的餐飲亦能回應時下需求，增加旅客赴港體驗，他建議港府探討放寬相關條例，增添香港旅遊特色。

「藍色多瑙河」配樂一響，相信多數港人聯想到的是出沒在街頭巷尾富豪雪糕車。55年來，其經典的香草軟雪糕筒、藍白紅三色車身、車身上的「每日新鮮為你製造」標語，以及十分悅耳的「藍色多瑙河」配樂、早已融入港人生活；雪糕車亦經常出現在電影及電視劇中，成為港人的集體回憶之一。

富豪雪糕共同創辦人何敬源離世的消息日前傳出後，社交平台湧現市民分享和富豪雪糕車的故事，有人表達對何敬源的緬懷。有網民表示，富豪雪糕車多年來堅持只售賣四種產品，認為是如今少見的堅持做好本分的經營理念。

近年在社交媒體的帶動下，富豪雪糕車更成為旅客赴港的打卡熱點，有旅客表示「見到富豪雪糕，就知道來香港了」。富豪雪糕車沒有固定的停泊時間表，近年在遊客區較容易見到它的蹤跡。

有旅客表示，富豪雪糕車見證了自己的人生重要時刻。來自北京的王先生一家三口在富豪雪糕車前一起自拍，王先生回憶，2019年與太太一起來香港拍攝婚紗照，「當時聽說富豪雪糕是香港一大特色，就站在雪糕車前隨手拍了一張，照片一直保留到現在。」

轉眼近六年，女兒現已兩歲，他們一家人再次來到雪糕車前合影留念，「我們昨天就來吃過一次，女兒特別喜歡，今天又吵着要來吃！」王先生笑說，這次來吃富豪雪糕，吃的是情懷，當初兩個人的美好回憶，希望也會成為女兒的美好回憶。

港人林先生說，富豪雪糕車盛載了童年回憶，小時候跟父母行街，遇到富豪雪糕車，父母就會給他買雪糕。

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