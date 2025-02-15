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李小龍銅像 港校收「教育局」文件籲撤 教局回應了

香港新聞組／香港15日電
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有社交平台專頁引述指，多間學校收到以「教育局」名義發出的傳真文件，內容中有提及呼籲學校支持移除星光大道上的李小龍銅像。（中新社）
有社交平台專頁引述指，多間學校收到以「教育局」名義發出的傳真文件，內容中有提及呼籲學校支持移除星光大道上的李小龍銅像。（中新社）

網傳香港多間學校收到以「教育局」名義發出的傳真文件，12頁內容中有提及呼籲學校「支持移除星光大道上的黑暴精神偶像─李小龍銅像。」該傳真封面頁抬頭寫有「教育局Education Bureau」字樣。

綜合香港01等港媒報導，香港教育局14日晚澄清指，有關「文件」與局方完全無關，已通知學校無需理會，並關注事件對局方造成損害及對學校造成困擾，正嚴肅跟進，如發現涉及違法行為，將交執法部門依法處理。

Facebook「教育刺針」專頁稱，多間學校收到12頁傳真文件，文件內容有提及「星光大道已成反中亂港基地」、「李小龍成黑暴精神偶像」等，並呼籲學校「請支持移除星光大道上的黑暴精神偶像─李小龍銅像。」該專頁附上的相片見到，有關的傳真，封面頁有「教育局Education Bureau」字樣，發件人為「Yu-fung LIU」，並留下電話號碼供收信者致電「Mr. LIU」查詢。

貼文指出，瀏覽港府電話簿找不到該電話號碼及此人，但以 Wayback Machine 查詢後發現該號碼於2022年曾屬於教育局語文教學支援組。

教育局14日晚澄清，有關「文件」與局方完全無關，已通知學校毋須理會。教育局指，十分重視今次事件，關注事件對局方造成損害，並對學校造成困擾，正嚴肅跟進，如發現涉及違法行為，將交執法部門依法處理。

教育局重申，十分重視辦公室通訊設備的保安及使用，包括絕不容許員工使用辦公室通訊設備作私人用途，宣揚個人立場，如發現有人違規，定必嚴肅處理，徹底追究。

教育局 星光大道 香港

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