港金像獎「破•地獄」18項提名平紀錄 「九龍城寨」14提名

由許冠文與黃子華主演的電影「破•地獄」，獲香港金像獎18項提名平紀錄，乘勝追擊加長版將於4月4日清明上映。（中通社）

第43屆香港 電影金像獎頒獎禮將於4月27日於香港文化中心舉行，14日大會舉行記者會，公布入圍 提名名單。被視為今屆頒獎禮大熱的「破•地獄」獲最多共18項提名平紀錄，包括最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男主角等。而一直期待已久的加長版，英皇電影亦趁機宣布將於4月4日清明節上映。

綜合大公報、香港01報導，「破•地獄」獲得18項提名是近十年之冠，觀乎歷屆數字，只有2009年的「十月圍城」同樣獲18項提名；此外，林峯、劉青雲與許冠文大熱入圍，與郭富城、游學修角逐最佳男主角；而衛詩雅與鍾雪瑩同樣被看高一線，與區嘉雯、談善言及許恩怡角逐最佳女主角。

今年的頒獎禮共頒發19個獎項以及兩項致敬大獎「終身成就獎」及「專業精神獎」。許冠文說：「好開心獲得金像獎提名，更加為「破•地獄」得到18項提名感到特別高興，由開拍到上映，這一趟「破•地獄」旅程獲得的遠超想像，感謝香港電影金像獎評審及觀眾的認同及支持。」

今次再憑「爸爸」角逐金像獎「最佳男主角」，劉青雲表示：「「爸爸」一家四口，有三位獲得提名，喜出望外。」戲中演他太太的谷祖琳與兒子蘇文濤分別獲提名「最佳女配角」及「最佳新演員」。

郭富城希望將入圍的快樂和「臨時劫案」劇組分享並表示：「作為演員盡力演好一個角色，而可以得到金像獎提名，一定是一件開心事，因為絕對是一份肯定。」

被視為大熱之一的衛詩雅憑「破•地獄」角逐「影后」，她說：「非常榮幸能夠獲得提名，由衷感謝導演、編劇、製作團隊以及每一位演員夥伴。希望未來有更多機會可以演出不同的角色。」

除了許冠文、衛詩雅，同樣是「破•地獄」團隊的朱栢康、秦沛、梁雍婷、韋羅莎都入圍「最佳男、女配角」，可惜黃子華未有入圍。

「九龍城寨之圍城」獲得14項提名，除了林峯角逐最佳男主角獎項，古天樂與伍允龍亦同憑此片入圍「最佳男配角」。