港150高才、港漂生 租樓被騙逾167萬美元 警逮11人

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港警方瓦解一個由黑幫操控、專攻新赴港人士的租屋詐騙集團，揭發有人與持牌地產代理合謀，安排「二房東 」冒認業主騙取租金 ，至少150名「高才通」赴港就業 人士或港漂學生中招，涉款逾1300多萬港元（約逾167萬美元）。

大公報報導，西九龍總區重案組總督察謝于毅指出，警方在2月上旬接獲多名「高才通」赴港就業人士或港漂學生報案，指被一間公寓管理公司以折扣形式，引誘預繳一年租金，受害人數至少有150人，涉款約1300萬元。

西九龍刑事部隨即展開深入調查，鎖定一個由黑社會操控、運作大約九個月的犯罪集團，並在2月13日至14日期間以涉嫌「串謀詐騙」拘捕一名集團主腦、一名持牌地產代理以及九名骨幹成員，罪名為串謀詐騙。警方又搜查集團位於尖沙咀的辦公室，共檢獲18台電腦及大量租約文件。

謝于毅透露，被捕男女為8男3女，年齡介乎19至40歲，報稱為地產代理、文員、司機、學生及無業等，其中有10人現正被扣留調查，1人已獲保釋。

西九龍總區重案組高級督察林子鎌指出，犯罪集團利用報酬招攬本地人士，利用其身分於香港各處租用住宅單位，成為「二房東」。他們通常只會給予業主三個月租金以作按金，之後會冒充為單位業主，在真正業主不知情下，將單位轉租予新赴港的就業人士或港漂學生，再以折扣形式，引誘他們預繳一年租金，從而詐騙差價。後期甚至在沒有租用單位的情況下，直接向新赴港人士訛稱出租單位，騙取租金。

犯罪集團主要透過一名持地產代理牌照的本地男子，安排「二房東」與真業主簽訂樓盤，之後會利用「小紅書」等社交平台發文，宣傳租住單位。犯罪集團亦會利用相同的社交平台，以高佣金方式招攬港漂學生作為其代理人，負責推銷租盤及帶受害人看樓。同時代理人亦會在社交平台發文，張貼金錢、表及名貴房車等圖片，從而吸引更多港漂生做代理人。

據警方從犯罪集團辦公室所檢取的分佣表所見，代理人只要做到一定業績，例如「營業額」達1800萬元，便可以獲得25%佣金，即大約465萬元；若「營業額」達1.36億元，便可以獲得40%佣金，即大約5456萬元。

警方指受害人當中逾六成為港漂生，平均每名受害人損失10萬至20萬元不等，最高一名受害人損失超過30萬元。