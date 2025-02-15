中聯辦：久經磨難的香港 終於有了中國香港的樣子

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 中國企業協會與港府投資推廣署，14日聯合舉辦香港中國企業協會2025年新春酒會，中聯辦主任鄭雁雄及特首李家超致辭均鼓勵中資參與北部都會區發展，李家超形容為「這將是一項有好回報的投資」。鄭雁雄另提及希望中資在增強發展動能、維持和諧穩定、保障社會民生上，在港有更大擔當作為。

明報報導，鄭雁雄稱，在港中資企業及中企協會是建設香港的重要持分者，期望他們堅持守正創新及銳意進取，支持特區「對接國家戰略」。他希望中資企業積極參與北都建設，全力支持香港鞏固金融、航運、貿易中心地位，並堅定支持特首和特區政府依法施政。他續說，希望中資繼續在民生保障、造福市民等方面增加投入，「用看得見、摸得着的優質產品和服務，為香港市民帶來更多的獲得感、幸福感」。

據報導，鄭又讚揚本屆特區政府上任以來的工作，稱特區政府撥亂反正，轉變政治生態，管治團隊宣誓愛國愛港、輿論生態日趨客觀理性，教育等領域不斷正本清源，「久經磨難的香港，終於有了中國香港的樣子」。

報導稱，李家超致辭時回顧過去一年，稱地緣政治持續緊張，貿易保護主義有增無減，外圍環境繼續充滿挑戰，但香港經濟展現強大韌力。他提到，去年海外和內地駐港公司有9960間，屬歷史新高，當中2620間來自內地，是外來駐港公司最大來源地，展現出中資企業的實力及對香港經濟發展發揮積極作用。李稱，港府會全力投入大灣區 聯動發展，推動海內外企業把握大灣區機遇。

此外，報導說，澳門 特首岑浩輝14日率團訪港與特首李家超等香港官員會面。李家超表示，香港會與澳門共同拓展港澳「聯線同遊」市場，並與大灣區城市打造灣區旅遊品牌。岑浩輝感謝香港長期以來對澳門發展的支持，稱兩地發展定位及要素不同，但互補性強，在既有基礎進一步加強合作，將成就更大發展。

報導指，會面前岑浩輝一行先參觀科學園和香港故宮文化博物館。岑說，「中醫藥大健康和高新技術」都是澳門重點推動的產業，亦努力打造以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地，期望港澳可持續加深相關合作。