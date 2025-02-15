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香江觀察／港去年私宅賣樓 賺幅15年新低 地產霸權難起

香港特派員李春
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香港樓市去年大起大落，港府撤樓市辣招後，去年香港私人住宅賣樓賺幅創15年新低，虧本宗數卻大增15%，甲級寫字樓租金更跌到十多年前水平。（中通社）
香港樓市去年大起大落，港府撤樓市辣招後，去年香港私人住宅賣樓賺幅創15年新低，虧本宗數卻大增15%，甲級寫字樓租金更跌到十多年前水平。（中通社）

香港近期大事，就數香港財政司2月26日公布財政預算案了。今年財政預算案關注度升高，主因是近千億（港幣，下同，約128億美元）財赤，不知應拆哪幅東牆來補，而爭論焦點被集中到該不該削減長者公共交通補貼上。臨近預算案公布，市場更關注的樓市之跌，有說已一朝退到10年前。

先看香港商業都會寫字樓即辦公室租金升降。香港寫字樓租金跌了數年，不算新鮮事，但評級機構史坦普最新預估，說今年香港寫字樓要持續下跌，其中甲級寫字樓租金將下跌8%至10%，跌幅較之前估計的5%更深，地產界一算，是跌到十多年前2012年的水平。

香港寫字樓租金本排在全球最貴之列，下跌是好事但得有更多公司來租。經濟滑落下，寫字樓新租戶減少，租金下跌迫使業主或出售物業或大減租金，這可能令上市公司中地產股、收租股下挫。加上新寫字樓投入市場，供應競爭加大，需求還沒回到疫情前，則商業地產行情會更低迷。

香港住宅樓宇更是跌跌不休，香港島兩大藍籌屋苑，樓價已時光倒流到11年前水平，老牌藍籌屋苑之一的康怡花園，本月有一個兩房單位業主持有11年後賣出，如加上各種稅費已是倒蝕離場。但倒蝕一點算好事，住宅樓市重災區將軍澳一個樓盤，新近錄得業主損手賣樓個案，是持有7年間貶值逾200萬港元才脫手。

香港利嘉閣地產研究部主管陳海潮說，去年香港樓市大起大落，港府撤了樓市辣招後已全面改變市場生態，過往十多年的長期逾九成轉手獲利率已不復存在。去年香港私人住宅賣樓賺幅創15年新低，損手（虧本）宗數卻大增15%。

香港地產從來就是經濟支柱，因港英當年殖民，為求香港建成自由貿易港，只能在土地政策上做文章，港府壟斷供應者，不斷提高土地價格，限量賣地積累出高地價政策。而香港作為移民社會或者說難民社會，又不斷製造出新需求，為香港「地產霸權」埋下了種子。

百年之變，地產和金融服務成了香港支柱，催生經濟繁榮。而今香港經濟低迷，房地產業也一沉難起。目前樓價下跌導致財富縮水影響消費和投資，房地產業下沉影響金融業，並削減港府庫房收入。這些相互影響和制約，需港府財政預算案開藥方，不知藥方找到沒有。

香港 租金 港府

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