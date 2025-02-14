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加密幣洗黑錢 香港旺角幣市最熱門 半數找換店免實名

香港新聞組／香港14日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港iFinex公司發行的泰達幣（USDT）是緬甸亞太智慧產業新城最常用的加密貨幣，成為隱藏電騙集團資金鏈的重要工具。

文匯報報導，香港俗稱加密貨幣找換店（OTC）中，以泰達幣最受歡迎，其交易的特質是隱蔽性高、流轉快速，以及去中心化，外加香港至今對OTC缺乏監管，約一半的找換點容許在無須實名登記情況下，將現金兌換為加密貨幣，資金追蹤路線從此截斷，執法部門無法再追查資金去向。

有找換店負責人教路，如要洗黑錢，就用個人電子錢包，無實名認證，方便隱蔽。這些找換店目前亦無須向執法部門提交交易報告，更加便利犯罪集團洗白黑錢。

據悉，新加坡成立的區塊鏈公司BCB創新有限公司（BCB Innovation PTE, Ltd），2019年成為緬甸亞太智慧產業新城唯一的區塊鏈投資方、 區塊鏈技術供應商和集成服務商以及技術解決方案提供商。隨後，基於BCB區塊鏈的Fincy支付軟件也在亞太新城內推廣。

緬甸電騙目前最常用的加密貨幣是香港發行的泰達幣。旺角鬧市總統商業大廈3層的商場中就有約15間加密貨幣找換店和3台找換機（加密貨幣ATM），提供買賣加密貨幣，幣種包括比特幣、以太幣、泰達幣等，其中最受歡迎的便是泰達幣。

泰達幣與美元以1比1兌換，匯價波動的風險較低，且容易流通及套現。有找換店商家透露，不少客人購買泰達幣後，再使用加密貨幣平台進行交易，購買其他投資性質強的加密貨幣，例如比特幣等，開戶的入場門檻低至0元，最高5萬元（港幣，下同，約6420美元）不等，手續費也因應交易金額及幣種收取0元至180元不等。

監管機構推出的KYC（know your customer認識你的客戶）計畫，要求參與機構實名登記客戶資料，但由於找換店仍未受監管，店方可自行決定是否參與計畫。記者粗略統計，僅半數找換店要求客戶實名登記。

一間參與KYC認證的店舖職員表示，12萬元或以上港幣現金購買加密貨幣，才需要登記個人資料以及拍下客戶照片留存資料，「我們公司都不想牽涉到非法交易，如果不進行KYC認證，萬一有人樓下搶完錢就上來買加密貨幣，我們就會牽涉其中。」

貨幣 香港 緬甸

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