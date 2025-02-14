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香港熊貓龍鳳胎2.16亮相 海洋公園貴賓團1人收192美元

香港特派員李春／香港14日電
香港海洋公園大貓熊龍鳳胎，即將與公眾見面。（取材自香港海洋公園）
香港海洋公園大貓熊龍鳳胎，即將與公眾見面。（取材自香港海洋公園）

香港力推「熊貓經濟」，在香港海洋公園出生的熊貓龍鳳胎將成為新主角，預定每天出來最多見5000人，能近觀其生活的「貴賓團」每人收費1500港元（約192.6美元）。

香港海洋公園高齡熊貓「盈盈」，去年8月15日在香港生下一對龍鳳胎，分別用粵語取名為「家姐」與「細佬」，即大姐和小弟。這對龍鳳胎在內地專家和香港海洋公園專家組照料下，長勢良好，過去半年間也一直是香港新聞焦點。香港也因這對龍鳳胎而開始推「熊貓經濟」，內地方面則再加送一對熊貓到香港。

這對龍鳳胎15日滿半歲，香港海洋公園日決定16日起開放其與公眾見面。已決定每天上午10點至下午3點出場與遊客見面，一般遊客潮水式放行，即排隊進館觀看，每天不超過5000人。又特別開放「貴賓團」，每人收費1500港元。

香港海洋公園主席龐建貽稱，因為香港的熊貓之旅展館只可容納大約100人，所以以流水式計算，每小時約有800至1000人，每日只有5小時，很難再容納多點。

龐建貽稱，「貴賓團」每日只有1團最多容納40人，在開園前約早上9時15登記，9時半入場參觀。園方會有證書可以給予貴賓，待他們可以紀念來看大熊貓寶寶的這一刻。

香港熊貓熱潮起，海洋公園最直接受惠，龐建貽稱海洋公園聖誕及新年人流及收入按年多三成，農曆新年則升一成。去年12月及今年1月的產品銷售量按年升約兩成。

全港最大型的熊貓展覽「PANDA GO！香港遊」，150隻大熊貓雕塑在香港立法會...
全港最大型的熊貓展覽「PANDA GO！香港遊」，150隻大熊貓雕塑在香港立法會大堂展出，立法會主席梁君彥歡迎市民和遊客前來打卡。（中通社）

香港新聞組／香港14日電

大公報報導，近日香港無處不熊貓，有旅遊業界相信，將會有更多外國人慕名到香港看大熊貓，配合啟德體育園開幕及多項盛事活動，能夠多方面提升香港的旅遊吸引力。

全港最大型的熊貓展覽「PANDA GO！香港遊」，150隻大熊貓雕塑在香港立法會...
全港最大型的熊貓展覽「PANDA GO！香港遊」，150隻大熊貓雕塑在香港立法會大堂展出，立法會主席梁君彥歡迎市民和遊客前來打卡。（中通社）

旅遊促進會總幹事崔定邦認為，香港已掀起熊貓熱，相信海洋公園的「大熊貓樂聚時光」活動團會有不俗的成績，能夠吸引一些商務團參觀。

慶祝大熊貓孖寶亮相，文體旅局、旅發局及香港郵政聯手合作設計大熊貓家族立體郵筒，49個郵筒將遍布香港、九龍及新界，首批5個郵筒已率先於銅鑼灣及南區登場，其餘郵筒將在2月至3月初陸續與大家見面。以3D打印的一對大熊貓龍鳳胎寶寶坐在供郵差暫存郵袋的郵筒上；「家姐」一手拿着一向受旅客歡迎的軟雪糕，「細佬」則手持相機，替準備享受香港風味的姐姐拍照打卡。

香港 郵政

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