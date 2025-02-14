港警上月3度搜查 香港民研轉型或結業 歡迎有心人接辦

香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀，1月13日曾被香港警務處國家安全處人員帶走協助調查。（中通社）

在上個月遭香港 警方國安處搜查後，香港知名民調 機構「香港民意研究所」13日發聲明稱，即日起無限期擱置所有自費研究活動，日後將會轉型甚至結業，原因是現今香港環境在推動科學民研發展上「舉步維艱，唯有停步」。

這則停運聲明發布的時間點引發關注。曾任香港民研副行政總裁的學者鍾劍華去年底被港府 通緝後，港警國安處上個月曾三度對民研採取行動。而在聲明中，香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀表示歡迎有心人士洽購或接辦，他則會繼續透過世界民意研究學會推動民意研究的專業發展，直至明年底卸任執行理事為止。

香港民研聲明指出，包括自1992年開始的定期追蹤調查，以至近期開展的專題研究，都將被無限期擱置，會專注執行現有的委託研究項目。這些超過30年歷史的調查追蹤，包含六四天安門事件、特首民望丶台灣、兩岸及西藏問題、港人認同等。經過多年累積，相關調查在海內外具有一定的公信力與參考價值。

法廣引述不願具名的前港府高官表示，香港當局針對香港民研，是要在公眾領域消滅有公信力的民意聲音，從而建立中國當局在香港政策的話語權。

綜合明報、大公報等港媒報導，香港民研前身是香港民意研究計畫，由當時在香港大學任職的鍾庭耀在1991年創立，自2000年停獲港大資助，2019年脫離港大，透過收取捐款、會員制度及推出收費內容以支持營運。

鍾庭耀13日稱，因民研尚未停止營運，所有會員制度和福利都沒改變，但未提及資金餘額及足以營運多久。

現時民研設會員制度分4級，每月收費100元（港幣，下同，約12.8美元）、300、500或1000元。會員能成為「民研之友」，優先瀏覽限定內容，參加活動，付費較多者能優先收到民研的調查報告及出版刊物。民研現有約150名會員。民研2019年的社交平台帖文提到期望每兩周發放民調數字，每月預算研究經費為24萬元。

港區全國人大代表召集人、立法會議員陳勇指出，民研過往以「學術研究」為名，實則進行政治操弄，煽動社會情緒，誤導公眾，進而擾亂香港的社會穩定和損害國家利益，如今的處境可謂咎由自取，「正義可能遲到，但絕不會缺席。政界人士說，民研退場不代表過去做過的事一筆勾銷，呼籲執法部門繼續深入調查，如曾違法須嚴懲。