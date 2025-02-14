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香港航空6月直飛雪梨 今年繼黃金海岸再開第2澳洲航點　

香港新聞組／香港14日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港航空12日在雪梨國際機場舉行航線開通簽約儀式，宣布將於6月20日正式開通雪梨至香港的直航航班。

中新社報導，據悉，該航線將以每日定期航班形式運營。這是香港航空今年開通的第二個澳洲航點，繼1月17日恢復黃金海岸季節性航班後，再次擴展在澳業務。 　　

香港航空主席閻波在儀式上表示，雪梨航線的開通是公司發展的重要里程碑。早在2016年，香港航空便運營過前往黃金海岸和凱恩斯的航班，為旅客提供昆士蘭州的熱門旅遊目的地選擇。如今將航線拓展至雪梨，讓更多國際旅客體驗香港航空的優質服務。這也反映出兩地政府在推動航權開放方面的積極努力已取得成效。

香港航空總裁孫劍鋒表示，香港國際機場的三跑道系統大幅提升了航班容量，加之兩地政府及相關機構的積極推動，香港航空成為第二家進駐雪梨機場的香港航空公司。這一航線的開通不僅促進了香港與澳洲之間的旅遊、經貿和文化交流，也進一步發揮香港的國際航空樞紐作用，為香港旅客提供便利，同時連接香港在內地的龐大航空網絡。

雪梨機場行政總裁斯科特查爾頓表示，香港航空的加入為雪梨機場開啟了令人振奮的新篇章，進一步鞏固了雪梨與香港之間的長期而緊密的聯繫。新增的每日航班不僅提升了運力，也為旅客提供了更多選擇，使他們能夠更加便捷地探索亞太地區最具活力的城市之一。這一新航線還將促進本地貿易和經濟增長，並創造更多就業機會。

香港 澳洲 就業

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