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港投資移民已批240宗僅1宗買樓 准加密幣證明移民資產

香港新聞組／香港13日電
香港投資推廣署12日公布「新資本投資者入境計畫」，240宗投資移民申請已獲批投資規定審查，值得留意的是，投資房地產的金額僅1000萬港元。 （中通社）
香港投資推廣署12日公布「新資本投資者入境計畫」，240宗投資移民申請已獲批投資規定審查，值得留意的是，投資房地產的金額僅1000萬港元。 （中通社）

俗稱「投資移民」的「新資本投資者入境計畫」，港府投資推廣署12日公布，已接獲逾800宗投資移民申請，其中240宗申請已獲批投資規定審查，暫帶來65.54億元（港幣，下同，約8.4億美元）投資。財庫局局長許正宇12日在書面答覆議員提問時指出，香港是國際資產及財富管理中心，管理資產規模逾31兆元。港府亦一直通過不同措施，推動基金業全方位發展。

綜合文匯報等港媒報導，許正宇表示，港府會持續檢視申請人的投資情況，以優化去年3月1日推出的「新資本投資者入境計畫」（新計畫），包括將於3月1日起，進一步優化淨資產審查及計算的規定，以及容許申請人透過全資擁有的合資格私人公司持有資產，以進一步吸引全球資產擁有人落戶香港。

合資格的「新計畫」申請人須投資最少3000萬元於獲許投資資產，包括投資最少2700萬元於獲許資產，當中房地產以1000萬元為上限，以及投入300萬元於新的「資本投資者入境計畫投資組合」。據港府數據透露，透過合資格集體投資計畫投資香港的資金約29.68億元，投資股票的資金亦有25.53億元。

值得留意的是，投資房地產的金額僅1000萬元。根據規定，投資移民可投資工商物業，上限1000萬元；而去年的施政報告放寬投資移民可以投資5000萬元以上住宅物業，當中1000萬元可計入投資總額。換言之，是次公布的涉房地產投資僅1000萬元，顯示眾多以新計畫赴港的投資移民，僅1宗個案涉及地產物業。

此外，港府首次承認比特幣和以太坊可作為投資移民申請的資產證明。到目前為止，已經批准了兩個案例，一個是比特幣，另一個是以太坊持有者。申請獲準後，申請人必須在六個月內投資3000萬港元於符合條件的資產。過去，合格的投資對像是股票和債券。不過，投資加密貨幣交易所交易基金（ETF）或直接持有加密貨幣是否符合要求，仍有待觀察。

許正宇稱，港府一直通過不同措施，推動基金業全方位發展。他指出，內地與香港基金互認安排自2015年7月生效後，符合一定條件的內地與香港基金可在雙方市場按照簡易程序，獲得認可向公眾投資者銷售。截至2024年年底，共有83個基金獲兩地監管機構認可，累計淨認購額約為435億元人民幣（約59.5億美元）。

投資 港府 移民

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