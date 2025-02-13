緬甸電騙首腦用港殼建亞太新城 最終辦事處落腳舊車房

泰達幣。（取材自臉書）

緬甸 妙瓦底的亞太新城無視泰國斷電措施，自組發電機舉辦2025年春節晚會，氣焰之囂張令人側目。文匯報報導，這個作為多個電騙團夥溫床的亞太新城，主要開發商的母公司是在港註冊的香港 亞太國際控股集團（下稱香港亞太），唯一股東正是惡名昭彰的KK園區電騙首腦之一佘智江，2022年8月在泰國曼谷被捕入獄。

據報導，香港亞太疑是一間空殼公司，曾多次更換公司祕書，在港最後登記的辦事處竟是一間毫不起眼的舊車房。車房職員稱不認識香港亞太及佘智江，但不諱言老闆將車房地址借予多間公司作註冊之用。另一邊廂，全球非法活動常用的加密貨幣 泰達幣，其發行公司及母公司亦在港註冊。

2017年，佘智江與緬甸電騙集團在妙瓦底開發亞太新城項目，成為眾多電騙集團藏身的保護傘。據網上公開資料比對，發現亞太新城由緬甸奇林棉（Chit Linn Myaing）與緬甸亞太國際控股集團（下稱緬甸亞太）開發，而緬甸亞太的母公司就是香港註冊的香港亞太。

資料顯示，香港亞太2017年初在港註冊，成立之初的股東及董事並非佘智江，而是一名姓王、報稱住在湖南邵東的男子，疑為佘智江的同鄉。巧合的是，亞太新城於2017年9月開始開發；同年10月，佘智江取代王姓男子成為香港亞太唯一董事，直至佘被捕，香港亞太亦於去年9月解散。該公司在港一直無實質盈利疑為空殼公司，似為妙瓦底亞太新城鋪路。

香港亞太的註冊地址及公司祕書在短短數年內亦多次更換。香港亞太的註冊地址報稱黃大仙一間唐樓單位，十多年來都是劏房。

此外，緬甸亞太新城的資金鏈與加密貨幣的關係密不可分，其中泰達幣（USDT）是電騙集團乃至全球非法活動常用的加密貨幣。泰達幣的發行公司Tether及其母公司 iFinex，均曾在香港註冊，並與全球最大加密貨幣交易平台之一Bitfinex密切相關。

有別於比特幣，泰達幣匯價固定，不會大幅波動，長期與美元一兌一掛鈎，是加密貨幣中的穩定幣。泰達幣在全球廣泛流通、匿名性和資金流動的便利性強，成為黑錢洗白的工具。

全球範圍內的場外交易（OTC）市場，包括目前的香港普遍缺乏監管，允許現金交易與身分驗證缺失，進一步助長了非法資金的流通。港府財經事務及庫務局局長許正宇12日表示，港府未來會規管這類穩定幣的發行人。