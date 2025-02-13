張愛玲逝世30年 數千遺物捐香港都會大學 最快8月亮相

香港都會大學12日舉行儀式，接受張愛玲遺產管理人宋以朗及宋元琳捐贈的一批張愛玲的手稿、個人物品、與摯友宋淇宋鄺文美夫婦等人的書信等數千件珍貴文獻和遺物。（中新社）

從上海移居香港 、長年定居於美國的名作家張愛玲，1995年9月8日在洛杉磯 逝世，在她逝世30周年之際，香港都會大學（都大）獲得張愛玲遺產管理人宋以朗及其姊宋元琳慷慨捐贈60箱張愛玲與宋淇夫婦的珍貴文獻及遺物，包括張愛玲的手稿、個人物品，以及與摯友宋淇和宋鄺文美夫婦（宋氏姊弟的父母）等人往來的書信。捐贈儀式在12日於都大舉行，數千件珍貴的文獻、真跡最快8月分批展出。

2月12日，香港都會大學12日舉行儀式，接受張愛玲遺產管理人宋以朗及宋元琳捐贈的一批張愛玲的手稿、個人物品、與摯友宋淇宋鄺文美夫婦等人的書信等數千件珍貴文獻和遺物。圖為張愛玲遺產管理人宋以朗（左二）、宋元琳（右二），香港都會大學校董會主席黃天祥（左一）、都會大學校長林群聲（右一）出席捐贈儀式。 （中新社）

大公報報導，捐贈儀式主禮嘉賓包括：張愛玲遺產管理人宋以朗、宋元琳，都大校董會主席黃天祥及都大校長林群聲。今次捐贈包括張愛玲和宋淇夫婦的手稿、遺物共數千件，現場率先展出的部分藏品包括張愛玲的作品手稿、與宋淇夫婦的來往書信及個人照片等。

通過是次捐贈，這批文獻及物品真跡將永久存放於都大。都大將使用數碼人文研究的方式，建立檔案文獻資料庫和數碼影像典藏，在圖書館 設立「張愛玲特藏」和「宋淇、宋鄺文美特藏」來保存這些珍貴物品，為文學界及研究學者們增添一筆文化遺產。

張愛玲逝世前曾立下遺囑稱，「遺物留給宋淇夫婦處理。」在宋淇夫婦先後去世後，他們的子女宋以朗姊弟便成為張愛玲及宋淇夫婦遺產的管理人。是次將這些文化遺產悉數贈與都大，宋以朗表示，自己和宋元琳最大的心願，就是讓張愛玲與宋淇夫婦三人的手稿和遺物得以妥善保存，作研究和推廣文學之用。他指出，「香港鮮有如此有分量的文學珍藏，整合了張愛玲及家父宋淇、家母宋鄺文美的作品手稿與文物。」他希望通過都大對這些捐贈的文獻及遺物的保育、傳承和研究，讓更多人從不同角度認識三人的作品。

香港都會大學於2月12日舉行捐贈儀式及分享會，展示部分珍貴張愛玲展品。（中通社）

林群聲感謝宋氏對都大的信任，「相信今次捐贈是華文世界中最大型的張愛玲及宋氏夫婦展覽館藏」。他認為，數碼人文及文學正是大學重點研究領域之一。這批文化遺產落戶都大，為大學及相關文學研究提供文學實物資料，有助促進跨學科、跨機構、跨地域的研究，深入探討中國現代文學。

都大正密鑼緊鼓地進行編輯與整理。將在8月或9月根據主題，籌畫將這些珍貴的遺產向公眾逐步展出，讓更多人可以從多個角度了解張愛玲及宋氏夫婦的文壇故事。