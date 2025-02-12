謝霆鋒啟德個唱票價被炒逾2萬美元 英皇：別幫襯黃牛

香港示意圖。(圖/shutterstock)

早前謝霆鋒 宣布今年4月在啟德主場館開兩場演唱會，除了成為首位在啟德主場館開唱的亞洲歌手外，亦是他相隔25年再開唱，令樂迷們興奮不已。上月有信用卡 優先訂購門票火速售罄，近日便有疑似「黃牛」放票，門票竟被炒至17萬元（港幣，下同，約2.1萬美元）。英皇高層霍汶希呼籲大家要理性支持偶像，不要買「黃牛票」。

大公、文匯報報導，現年44歲的謝霆鋒1996年出道，當時憑鮮明的叛逆搖滾歌手形象暴紅，「壞習慣」、「玉蝴蝶」、「活著VIVA」和「邊走邊愛」等歌曲相當經典。1998年霆鋒開始踏足電影圈，演出「新古惑仔之少年激鬥篇」，成功奪金像獎最佳新演員，之後他在影壇大放異采，2009年「十月圍城」、2011年「線人」更令他分別奪得金像獎最佳男配角和最佳男主角。除了幕前發展，他亦涉足幕後，投資 後期製作公司。

近年專心拍戲的霆鋒鮮有唱歌，故他宣布4月在啟德主場館舉行兩場「Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會」，更是亞洲首位登上場館開唱的歌手，全港即掀起搶票潮，上月的信用卡優先訂購，門票隨即被秒殺，一票難求。

由於全港瘋搶，近日疑似「黃牛」於網上放票，門票被炒至逾17萬元一張，十分誇張。雖然霆鋒開唱，但親友都買不到，就連媽媽狄波拉都嘆沒門票！英皇集團主席楊受成博士透露：「拉姑都嗌晒救命（拉姑都喊了救命）呀！」問楊受成現在是否不夠膽聽電話，怕朋友跪求門票？他說：「聽，怎會不聽？我說你們先去登記，到時如果有我就給你。」問到會否加場？楊受成發揮幽默本色，他說：「你知霆鋒很有性格的，沒人可以幫他決定的，他現在在考慮。」