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港尖沙咀綵燈晚會慶元宵 熊貓、醒獅、牡丹…爭輝

香港新聞組／香港12日電
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為慶祝元宵佳節，香港康文署11日於香港文化中心舉行元宵綵燈會，並舉辦「多彩貴州」非遺市集、「祕景貴州」圖片展、互動猜燈謎演示環節和舞獅表演等。（中通社）
為慶祝元宵佳節，香港康文署11日於香港文化中心舉行元宵綵燈會，並舉辦「多彩貴州」非遺市集、「祕景貴州」圖片展、互動猜燈謎演示環節和舞獅表演等。（中通社）

12日是人月兩團圓的元宵節，賞綵燈、猜燈謎是重頭戲。香港康文署在尖沙咀香港文化中心舉行綵燈晚會，安排多項精采表演和活動，包括充滿少數民族風情的貴州歌舞表演，以及鼓舞人心的舞獅表演。

大公、文匯報報導，現場最矚目是多款大型綵燈，包括熊貓、孔雀、牡丹等造型。本地紮作師傅冒卓祺表示，製作難點是形態要立體，以及克服現場風勢大的展出環境，需要額外設置固定裝置穩定綵燈。

文化中心露天廣場會展出多組璀璨綵燈，增添元宵節慶氣氛，康文署指，綵燈亮燈時間為晚上6時至11時，現場燈飾包括熊貓、孔雀、狐獴和松鼠造型綵燈。

過往的綵燈會亦有熊貓形狀的燈飾，但康文署今次特別設計6隻熊貓，希望旅客從中知道香港6隻熊貓家族。另一亮點是6米高大型宮燈，綴以牡丹和喜鵲，宮燈四圍亦擺設了天燈、鯉魚和荷花造型的綵燈，以及冒卓祺以傳統年畫為靈感製作的「燈魚躍動•歲歲豐盈」花燈。

在尖沙咀海傍的綵燈會上，其中一組花燈樣式新奇，兩個小醒獅穿長衫、手執籤筒和揮春，在池中戲魚，宛若一幅立體年畫。這是綵燈會上唯一採用香港民間傳統紮作技藝製作而成的作品，入行逾30年的資深紮作師傅冒卓祺說，傳統紮作工藝講究「紮、撲、寫、裝」四個步驟。此次作品長三米、高兩米、重量超過300斤，是由非遺辦事處設計圖案後，再由其團隊紮作而成，從紮竹架、支撐出立體造型，再貼布、畫出細節等，花了40多日。

冒師傅說，所有紮作工藝的作品，最注重造型精美，尤其是要透過造型的眼睛，突出神韻、神髓，否則兩眼無神，顯得不精神，「兩隻眼睛的位置最關鍵，高一些矮一些，位置不同帶出的感覺也不同，所以我們起碼花超過一周的時間調整眼位，每個位置都要試下從360度各個方位周圍看，看是否自然、有神。」

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