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香港瑪嘉烈醫院爆大腸菌感染 1醫師亡 暫時不威脅病人

香港特派員李春／香港12日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港一間醫院爆發大腸桿菌感染，3名醫師上周受感染先後出現相應症狀，其中1名醫師住院後翌日離世。

事發在香港瑪嘉烈醫院，爆發的是產志賀毒素大腸桿菌感染群組，3名腫瘤科醫師4日至10日間，先後出現發燒，肚痛及腹瀉等徵狀。其中最先發病的醫師，6日入院治療，翌日離世，其餘兩名醫師病症輕微。院方目前評估，個案暫不會威脅到病人安全。

香港衛生防護中心傳染病處主任歐家榮說，初步推斷爆發群組個案的其中一個可能性，是患者進食了受產志賀毒素大腸桿菌汙染的食物，防護中心11日早上已到瑪嘉烈醫院腫瘤科休息室，收集20個食物樣本，並已聯絡港府食環署，要求巡查院內餐廳，確保食物安全。

歐家榮說，調查暫時未發現患者有共同進食任何食物，或曾共同前往某間餐廳。產志賀毒素大腸桿菌有機會透過環境汙染人傳人，香港防護中心已於腫瘤科辦公室及洗手間等地點，採集逾40個環境樣本，正等候化驗結果，確認是否有環境汙染的因素。

香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇說，產志賀毒素大腸桿菌很少導致一向健康、沒有嚴重病患的成人死亡，現階段暫時不排除任何病因，亦可能需要經過病理科醫師進行解剖才找出病因。

離世病人進院後有服用抗生素，能透過樣本找到病因的機會很小。呼籲所有院內腫瘤科醫師，如果出現腹瀉、肚痛或發燒等徵狀，應立刻將糞便樣本送回醫院進行化驗，又呼籲醫院員工切勿隨便服用抗生素或抑制胃酸的藥物，否則可能加重病情。

香港 腫瘤 港府

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