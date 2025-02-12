去年逾2千中客在港被捕 近半涉詐 受聘詐團開戶即出境

港府警務處處長蕭澤頤11日表示，受詐騙類案件數量上升影響，2024年香港共錄得9萬4747宗罪案，較2023年升5%，多項傳統罪案數量則錄得下跌。（中新社）

香港 警務處11日公布去年香港整體治安情況，共錄得9.4萬多宗罪案，當中詐騙案有逾4.4萬宗，上升逾1成，帶動整體罪案上升5%，警方為打擊詐騙及洗黑錢罪行，共拘捕逾萬人，當中7成是傀儡戶口持有人；去年有逾2000名內地訪客在香港被捕，升幅達4成，被捕者主要涉及詐騙及洗黑錢。

香港警務處11日舉行記者會，警務處長蕭澤頤表示，詐騙類案件數量上升影響，去年共計9萬4747宗罪案，較前年升5%。（中新社）

警務處長蕭澤頤11日在立法會保安事務委員會上，談到去年全港共錄得9萬4747宗罪案，較2023年上升5%，暴力罪案有1萬485宗，升3.6%。整體破案率為30.4%，與前年相若，撇除詐騙案後，去年整體罪案下跌185宗，破案率上升1.7%，達47.9%。

他表示，去年香港警方接獲約4萬4000宗詐騙案，說這類案件按年上升11.7%，占整體罪案約46.9%，當中有約6成涉及網上騙案，主要是由於去年興起的假冒客服騙案。

蕭澤頤在會上提到，去年有2161名內地訪客在香港被捕，升幅大約4成。他認為主因整體內地訪客人數大幅增加了728萬，實際被捕人數占整體內地訪客的0.006%，強調只屬極少數。2000多名被捕人中，有近950人涉及詐騙及洗黑錢，絕大部分是傀儡戶口持有人，不少是受聘於詐騙集團，到香港開立戶口後隨即離港，香港當局會向內地執法部門提交犯案人士的「黑名單」。

蕭澤頤指內地旅客在港干犯罪行，包括行乞等，或會被列入黑名單，港府 會將情報交給內地執法機關，繼續調查。

蕭澤頤又提到，去年香港詐騙案的損失金額達到91億5000萬港元（約11.7億美元），破案率只有10.6%，與前年相若，主要是很多個案都涉及網上、電話騙案，騙徒身處海外，增加破案難度。在執法方面，去年香港警方就詐騙案共拘捕逾1萬人，按年升13.6%，其中約7700人是傀儡戶口的持有人。

由於新赴港內地學生被騙案增多，立法會方面議員關注如何在源頭堵截。蕭澤頤說留意到去年大多受害人都是第一年赴港，以及在開學前已收到騙徒的詐騙電話，香港警務處上月有到內地與國家反詐中心、留學服務中心等商討如何在源頭做多些教育工作。

對香港人被誘騙到東南亞 國家從事非法工作的個案，蕭澤頤說當局至今共收到28宗求助，其中3宗在去年12月發生，19人已安全返港，港府專責小組繼續積極跟進，務求盡快拯救餘下9人回港。