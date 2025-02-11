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球星梅西缺陣… 港消委會去年接投訴逾4萬宗增2成

香港新聞組／香港11日電
MLS美國邁阿密國際隊2024年2月在香港進行友誼賽，阿根廷足球巨星梅西（後中）整場坐板凳，導致場上球迷憤怒報以噓聲。（中新社）
MLS美國邁阿密國際隊2024年2月在香港進行友誼賽，阿根廷足球巨星梅西（後中）整場坐板凳，導致場上球迷憤怒報以噓聲。（中新社）

香港消費者委員會10日公布，去年共錄得4萬839宗投訴，按年激增兩成，已是連續第三年上升，升幅主要與去年發生兩宗大型事故，包括阿根廷球星梅西缺陣表演賽1476宗投訴，及舒適堡全線結業引爆近6000宗投訴，合計共占近7500宗。

去年共接獲3321宗來自旅客投訴，涉食肆及娛樂服務最多，按年升13%；消委會建議，加強前線員工培訓，善用科技協助解決人手不足，才能吸引旅客及市民留港消費。

綜合大公報、文匯報報導，去年消委會錄得的4萬839宗投訴，撇除涉及境外消費者及內地網購平台相關投訴後，純本地市民的本地消費投訴占37590宗，按年增加20%，涉及金額亦大幅上升33%，高達逾10億元（港幣，下同，約逾1.2億美元）。其中因為商鋪結業引起的消費糾紛，按年飆升14倍，由前年的437宗增至去年的6567宗。

舒適堡去年9月突然全線結業，消委會共接獲5619宗投訴，當中79%涉及健身合約占4421宗，令有關健身中心的投訴，由前年十大不入躍升至去年第二位，共4901宗，增加逾8倍，涉及金額近1.49億元。

涉及食肆及娛樂的投訴，連續三年居榜首，全年相關投訴達5810宗，較前年大幅上升48%，涉及金額逾1520萬元，當中約25%，屬去年2月球星梅西缺陣的投訴。

「美食之都」和「好客之道」一向是香港的金漆招牌，消委會去年共接獲3321宗來自旅客投訴，當中亦以涉及食肆及娛樂服務占最多，共817宗，按年升13%。

香港享有「購物天堂」美譽，標榜貨真價實，但去年涉及貨品質素的投訴上升17%至3225宗，占整體投訴的9%，涉及金額逾3700萬元，當中以電器最多，占20%，其他包括涉及衣飾質素、通訊設備、鐘表及珠寶、攝影器材等。

至於旅客投訴有關藥物及中草藥的個案，去年有583宗，按年上升20%，涉及詬病多年的「斤變兩」、「兩變錢」、「磨粉」及「切片」等不良營商手法的投訴則有293宗，較2023年上升22%。

消委會批評，「劏客」歪風既損害消費者的權益，更嚴重破壞香港零售業及旅遊業的商譽，會將繼續與執法機關合作，保障市民和旅客的權益。

消委會認為，去年底恢復深圳居民赴港「一簽多行」，吸引更多旅客訪港，各行各業都必須提升服務質素，如善用科技協助解決人手不足，加強前線員工培訓，才能吸引旅客及市民留港消費。

香港 梅西 零售業

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