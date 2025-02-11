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港國安警1周第3次行動 被通緝港人劉珈汶親友遭帶走協查

香港新聞組／香港11日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港警方國安處於10日早上於大圍一個單位，帶走正被通緝、身在英國的「香港民主委員會」（HKDC）高級國際倡議幹事劉珈汶的年逾六旬姑姐及姑丈，到沙田警署協助調查。

自由亞洲電台報導，劉珈汶回覆查詢時強調，自其離港後已斷絕與仍留港的親屬聯絡，並認為國安部門此次行動意圖明顯，與其最近在英國的倡議活動有關，顯然是想藉其親屬向她施壓。劉珈汶強調，警方的行動並未對她產生阻嚇作用，她的倡議工作將繼續。

劉珈汶的姑丈與姑姐被多間香港媒體拍攝到，於沙田警署逗留約兩小時後，在中午12時許離開，兩人未作回應。

這已是國安處一星期內的第三次行動，兩名同為26歲的男子和女子，分別於6日及9日先後被國安警拘捕，指控兩人妨礙司法公正。據指兩人為情侶，涉嫌協助4名「反送中」案件的被告潛逃，包括在荃灣中槍後匿藏逾一年的曾志健。

現年29歲的劉珈汶於2021年12月18日，因涉嫌在立法會選舉期間，藉公開活動煽惑他人不投票或投無效票，違反選舉（舞弊及非法行為）條例，被廉政公署獲裁判官簽發手令通緝。至2024年12月24日，她再被指違反國安法的「煽動分裂國家罪」及「勾結外國勢力罪」，並被國安處懸紅100萬元通緝。

上月，同被通緝的理大前助理教授鍾劍華，其親友亦被國安處帶走協助調查。而在去年12月新增的通緝名單上，還包括鍾翰林、何良懋、鄭敬基及張晞晴等4名海外港人。

通緝 香港 反送中

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