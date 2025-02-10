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亞冬運冰球爆衝突 2港將被毆傷 土庫曼3打架球員遭罰

香港新聞組／香港10日電
中國香港男子冰球隊（紅白衫）9日在亞冬運C組勝出後，與土庫曼隊（綠衫）發生激烈衝突，其間有港將頭盔被打至飛脫（前左二），並有港將被圍毆。（新華社）
中國香港男子冰球隊（紅白衫）9日在亞冬運C組勝出後，與土庫曼隊（綠衫）發生激烈衝突，其間有港將頭盔被打至飛脫（前左二），並有港將被圍毆。（新華社）

第九屆亞洲冬季運動會（亞冬運）在哈爾濱舉行，9日在男子冰球小組賽C組賽事中，港隊５：１贏土庫曼。新華社報導，兩隊在比賽結束後爆發激烈衝突，土庫曼隊3名球員因打架被處罰。港協暨奧委會隨後發聲明稱，對港隊兩運動員在比賽場地被土庫曼運動員蓄意襲擊受傷，表示強烈譴責。

綜合香港01、明報報導，香港和土庫曼男子冰球隊賽前同在C組兩連捷，狹路相逢鬥得激烈，其間不時疑有過火表現，最終港隊勝出，之後兩軍握手期間發生衝突，有港將頭盔被打至飛脫，且有港將倒地，亦有倒地者被部分土庫曼球員圍毆，為保護自己需俯伏地上，無法站起來。衝突事件持續約1分鐘後結束。

裁判其後宣布，因「打架」判處3名土庫曼球員「5分鐘大罰+20分鐘違例」處罰。

據報導，港協暨奧委會表示，事後與中國香港冰球總會透過錄影片段了解整體情況，亞冬運中國香港代表團團長霍啟剛隨即向國際冰球總會、亞洲奧林匹克理事會和賽事統籌相關單位交涉，要求基於事實採取紀律行動，以維護所有參賽運動員的人身安全。

港隊兩名受傷的球員經代表團醫生及當地醫院診斷後，並無大礙，情況穩定。港協暨奧委會對港隊男子冰球運動員在事件中表現克制，堅守奧林匹克精神，引以為傲。

另有內地網民在小紅書稱，比賽期間已狀況頻發，兩隊打架了7、8次，球桿有飛出去的、有斷的，球員受傷下去了好幾個，比前一天看日本隊和哈薩克隊的激烈多了。

香港 哈薩克 小紅書

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