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中大揭黑箱 東南亞詐騙園區「賣豬仔」3手法曝光

香港新聞組／香港10日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

東南亞詐騙園區宛如隱祕「黑箱」，不時有港人稱遭「賣豬仔」到東南亞做詐騙工作，亦有不少港人受網騙招致損失。香港中文大學犯罪學國際研究團隊一直深度追蹤詐騙活動發展，訪談了逾20名園區參與詐騙的工作者，拆解詐騙園區的運作及詐騙手法、以及「賣豬仔」伎倆。

明報報導，美學者肖景嘉表示，園區內的詐騙公司設有「升職機制」及階層，與一般企業無異，不同園區之間對「豬仔」明碼實價，各人「身價」由數千到數萬港元不等。

「豬仔」正式做詐騙工作後，會變為「狗推」，「狗推」通常每月可收到折合約9000（港元，下同，約1155美元）的「工資」，業績優秀的「狗推」可「晉升」為「組長」，服務園區的小老闆「盤總」；「盤總」一年收入通常在210萬（約27萬美元）到2000萬（約257萬美元）不等，甚至可自由進出園區。

報導指出，肖景嘉強調，亦有緬甸當地人在園區工作，「就像正常上下班一樣」，部分當地人有參與不法行業運作，部分人則為園區提供消閒娛樂服務。

為了讓園區能立足當地，園區老闆會向當地軍閥及民兵組織繳納「物業費」，尋求武裝勢力的庇護。肖景嘉表示，當地政權與園區的關係複雜，亦非一成不變，受到國際社會壓力影響，「有時候武裝勢力也會掃蕩他們（園區）」，他舉例中方向泰緬政府施壓，當地便有掃蕩行動。

報導說，肖景嘉強調，園區的幕後老闆通常處於匿名狀態，掃蕩通常對他們威脅有限，他形容，愈接近園區高層，「身上就愈乾淨」，風險通常由底層從業者即「狗推」和「豬仔」承擔。

中大犯罪學及國際研究團隊深度訪談20多名園區工作者，揭露「賣豬仔」手法，當中主要透過3種手法誘騙人到東南亞，包括借貸陷阱令債仔參與詐騙、挾持參與走私帶貨者到當地，及找中介人以高薪工作為名誘騙「豬仔」到東南亞。

東南亞 緬甸 香港

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