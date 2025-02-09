美國務院敦促釋放黎智英 港府、中外交部反嗆徒勞無功

美國國務院民主、人權和勞工局8日公開發文，敦促港府立即無條件釋放壹傳媒創辦人黎智英，港府、中國外交部駐港公署皆發表聲明回應。圖為2020年12月12日，黎智英在被指控違反國家安全法後，走向一輛囚車前往法庭。（路透）

年屆77歲的壹傳媒創辦人黎智英 因被控非法集結身陷囹圄，已入獄超過1500日，目前還正就被控違反港版「國安法」接受審訊。美國國務院民主、人權和勞工局8日公開發文，敦促港府 立即無條件釋放黎智英。港府對此表示譴責及反對，稱強烈敦促外部勢力立即停止干預特區的內部事務和特區法院獨立行使的審判權。中國外交部駐港公署則嗆稱，為反中亂港分子叫囂注定徒勞無功。

美國國務院民主、人權和勞工局8日在社交平台X發文表示，「77歲的黎智英在監獄裡度過了1500多天，同時勇敢地捍衛香港 的民主和言論自由。我們敦促香港政府立即無條件釋放黎智英。」

對此，港府8日以發言人名義發布聲明稱，就美國國務院民主、人權和勞工局發表有關黎智英涉及港版「國安法」的案件的錯誤言論，公然施壓要求無條件釋放黎智英，港府對此予以譴責並反對，並發表聲明澄清謬誤，以正視聽。

聲明稱，港府強烈敦促外部勢力立即停止干預特區的內部事務和特區法院獨立行使的審判權。港府已多次強調所有案件均是嚴格根據證據和依照法律處理。所有被告均嚴格按照香港適用法律，包括港版「國安法」，並在《基本法》及《香港人權法案》的保障下接受公平審訊。「任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人不能獲得應有的公平審訊，都是破壞香港特區法治的行為，應受譴責。」

中國外交部駐港公署發言人則稱，「黎智英作為反中亂港事件主要策劃者和煽動者，甘當美『以港遏華』馬前卒，明目張膽勾結外部勢力危害國家安全，鐵證如山。美方把法治、人權掛在嘴上，實際上卻不遺餘力為自己的外國代理人撐腰打氣，其政治用心昭然若揭。美方為黎叫囂聲調越高，只會越證明黎與其沆瀣一氣，其行徑注定徒勞無功。」

該發言人進一步稱，中方再次敦促美方認清現實，立即停止包庇反中亂港分子，停止干預香港司法，停止干涉香港事務和中國內政。

自由亞洲電台報導，英國人權組織《香港監察》創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）7日發表公開信，呼籲全球領導人營救黎智英。信中指出，年老且身患糖尿病的黎智英，自2020年12月被捕後，長期被單獨囚禁，每日僅允許50分鐘的戶外活動，變相超過23小時被關押在無自然光、無新鮮空氣且孤獨的環境中，甚至更被剝奪獨立醫療照顧，健康狀況令人堪憂。