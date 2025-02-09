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春節訪港客過夜天數增 旅團83%過夜 港旅議會滿意成績

香港新聞組／香港9日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

農曆新年假期間，約有140萬人次旅客訪港，雖然按年減少約3萬人次，但香港旅遊業議會總幹事楊淑芬滿意成績，因為期間訪港旅客過夜日數增加，旅行團占比亦上升兩個百分點，達7.9萬人次。業界推出一些特色旅行團增加吸引力，期望日後深度遊能吸引更多回頭客。立法會旅遊界議員姚柏良認為，應增加深度遊產品的交通等配套，又促請港府爭取北京、上海和廣州開放赴港「一簽多行」簽註。

文匯報報導，新春期間香港140萬名訪客當中，有120萬為內地旅客，按年減少逾5萬人次，也低於預期。不過，楊淑芬8日受訪表示，旅客留港時間延長，旅行團旅客當中83%為過夜旅客，留港一晚占65%，另有15%在港逗留兩晚，酒店入住率約九成。

姚柏良解釋，不少內地旅客選擇錯峰出行。在深圳赴港「一簽多行」簽註恢復和擴大後，他們未必選擇農曆新年訪港，特別是內地各省市亦舉行多項春節活動，旅遊市場競爭激烈，香港期間旅客量與去年相若，已十分難得。

楊淑芬認為，香港的小區風情和歷史文化可增加吸引力，香港業界已推出特色旅行團，包括灣仔鵝頸橋、深水埗等深度遊，由導遊帶旅客探索各區歷史文化，主要吸引內地年輕人參加，「鵝頸橋下有打小人，但背後故事是什麼？為何要選擇鵝頸橋？這些導遊可以講解。」這也是個人遊難體驗的旅遊經歷，期望日後深度遊發展更加成熟，吸引更多旅客再次訪港。

她又提到，疫後東南亞旅客赴港人次增加，但香港業界人手不足，尤其欠缺外語導遊，如有旅行社因沒有足夠的泰語導遊而不敢接待泰國團，希望港府加強相關培訓，吸引外國留學生加入導遊行列。

姚柏良認為，推動深度遊須克服兩個痛點，包括推廣旅遊產品和增加配套設施。他指出，現時有關深度遊產品的宣傳較弱，舉例香港的「四徑」（麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑、鳳凰徑）具有知名度，但交通配套不足，難以要求旅客步行10公里到行山徑起點體驗自然風景，然後回市區購物。

他並期望日後「一簽多行」措施可擴至北京、上海和廣州，因三地與香港商務往來較多，又能吸納過夜和商務旅客，「若能開通該三城市，加上推動更多深度遊產品，效益會更大。」

香港 港府 東南亞

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