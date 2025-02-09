情人節港酒店花店訂單不如預期 餐飲業料成長15%

臨近2月14日情人節，香港有不少花店推出情人節花束，吸引市民選購。（中新社資料照片）

情人節將至，香港 各大酒店及餐廳都陸續推出情人節套餐，希望吸引市民留港消費。餐飲業界預計，營業額將增長10至15%。由於情人節逢星期五，許多人下班後選擇北上逗留兩天，酒店業界表示，目前酒店餐廳預訂情況約5成至6成，也有花店老闆表示，目前收到的花束訂單只有去年同期3成左右。

此外，寒冷天氣警告持續生效，香港天文台預測，香港9日、10日兩日天氣寒冷，9日市區氣溫低至約10℃，新界區氣溫低至7℃，有機會打破入冬以來最低紀錄。天氣嚴寒，食肆火鍋生意暢旺，街市打邊爐（火鍋）食材攤檔出現排隊人龍，不少人到服裝店購買禦寒衣物。

2月14日是西方情人節，香港有不少花店推出情人節花束，吸引市民選購，餐飲業生意預估升近15%。（中新社資料照片）

綜合大公報等港媒報導，目前美麗華酒店西餐廳情人節訂座率暫時約6成，自助餐約5成；位於中環的文華東方酒店裡面的兩間餐廳分別推出兩款情人節套餐，分別打了75折、69折吸客。香港半島酒店今年推出情人節豪華客房「浪漫相隨」，禮遇包括雙人露台餐廳自助早餐，可愛半島小熊一隻、半島水療禮券等；而香港中旅維景國際酒店推出房間加自助晚餐或情人節套餐，預訂情況普遍較酒店餐飲好。

而寒冷天氣警告持續生效，有餐飲業界人士表示，新春假期結束後，大批港人返港，加上近日天氣寒冷，9日市區最低氣溫約10℃，帶動更多人在周末留港消費，業界生意較去年同期升近一成。

香港有不少花店推出情人節花束，不過目前收到的花束預訂遜預期。（中新社資料照片）