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流感擠爆急診室 港醫院延長服務 增派人手、病床

香港新聞組／香港8日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

近期天氣寒冷，今早香港市區最低氣溫預測為11℃，而香港正值流感高峰期，醫院管理局預期，在下周學校長假期結束後，學童感染流感宗數或會上升，呼籲家長盡快帶小童接種疫苗。

大公報報導，新年假期後，公立醫院急診室的求診人數明顯上升，每日高達約5500人次，醫管局表示將延長服務需求高峰期的特別措施，包括增加人手和病床。

醫管局聯網運作總行政經理李立業提到，過去兩星期因感染甲型流感而需入住深切治療部、或死亡的個案共有158宗，與過去相比沒有太大上升，但部分個案未有接種疫苗，而在9宗兒科嚴重個案中，僅2宗曾接種流感疫苗，他建議家長應盡快帶幼童接種流感疫苗。

在成人個案方面，根據衞生防護中心最新一期數據，由第二周開始的流感季節起，截至2月5日，共錄得231宗經化驗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，當中包括137宗死亡個案。數據顯示，比較過往數據，在2018/19年冬季、2023年四月、2023年夏季及2023/24年流感季節的相同監測時段，分別錄得107宗、92宗、66宗及76宗死亡個案，而本流感季度合共122宗死亡個案，成為近五個流感季節的新高。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆7日表示，第五周的流感重症及死亡個案較多，仍主要集中在幼童及長者方面，未接種疫苗的幼童在感染後出現腦炎、肺炎、敗血症等併發症的幾率升高；而長者則多數有長期病患，就50歲以下的青壯年死亡個案，則可能本身已有健康問題。

流感疫苗 香港 併發症

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