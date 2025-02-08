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香江觀察／年輕人知慳識儉 情人節小高潮增味加甜

香港特派員李春
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

情人節在香港算是個重要節日，大抵因香港城是國際都會，因香港人比較西化，因香港社會商業化的無利不起早。情人節重要，通常倒數一周就來小高潮，今年這倒數之期，卻顯出宮移羽換之變。

香港情人節主要是年輕人的節日，過去熱鬧的主要是老三樣，即鮮花、朱古力（巧克力）和燭光晚餐。以前情人節，中環寫字樓的白領麗人在收花上鬥個你死我活，這兩年花墟（花市）的女店主一直抱怨情人節花束賺不到錢；情人節濃情禮品朱古力，因名牌貴價店大減漸漸出舞台；而香港餐飲業的關店潮，也令燭光晚餐聲勢大減。

但香港人頭腦靈活，應對變局，香港商場的情人節之變，在倒數之期漸次顯現。港鐵就在倒數一周時，透過社交媒體發出「港鐵廣告與您共度情人節」廣告，還逐個向會員客戶發出email，說可在港鐵發出個人化示愛訊息，到時帶上摯愛一齊到港鐵站打卡，留下畢生難忘回憶。港鐵站深入地底、延伸地面仿如香港都市神經線，這回情人節港鐵站內數位屏幕，港男港女的柔情示愛恐成一景。

港鐵站日載客數百萬，人來人往，如想要示愛訊息大到維港岸邊，今年有了巨型投射屏幕。位於東九龍的AIRSIDE商場，高逾30層樓的商廈外牆巨型LED屏幕，面向啟德郵輪碼頭和及維港，供情人們過節傳遞專屬愛情訊息，展示愛情可以多甜蜜。在巨型屏幕旁，商場拱型正門又裝上了8乘12公尺巨型LED屏幕拱門，讓那些情人手牽手穿過戀愛之門。

香港情人節除了由二人世界演變出公開示愛，另外一變是將情人們引向一些特殊場所，例如中環半山的孫中山紀念館，那裡是香港現存極少數的20世紀初英式建築，特別適合照相打卡。

另一些場所可能更有吸引力，如淺水灣影灣園，滿滿的摩洛哥風情，一樓露台餐廳如果訂上燭光晚餐，令人恍若走進港產片成男女主角。還有港式漁村風情，在港島東頭石澳，曾是周星馳電影「喜劇之王」取景地，穿行石澳情人橋、沙灘、村屋排檔和泰式菜館，是情人節另一種味道。

香港情人節之變，有人認為是世局之變、經濟之變，榮華褪去，年輕人都知慳識儉。於是還有更省錢的過節方法，是以手作來自增甜蜜，情人節自製甜品的介紹湧出，比如教人去做「心太軟」，那是情人節最佳甜品，而且媒體教人從備料教到如何免焗火蒸。更有為情人節舉辦的DIY蛋糕工作坊，導師現場教，情人聯手製作如「美人魚的寶藏」、「心心蛋糕」之類，做好一起食出情人節專屬之甜。

香港 郵輪 周星馳

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