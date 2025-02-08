移英港人資歷不獲認可 會計師轉行待廚房、編輯當侍應

香港示意圖。(圖/shutterstock)

很多持英國國民（海外）護照（BNO）移英的港人在找工作上都遇到困難，即使找到工作，減薪降級自不用說，不少人都無法做回在香港 的本行，甚至只能從倉務和收銀等基層職位由低做起。英國金融時報日前就刊登專文，探討移英港人專業技能和資歷無法適用於英國職場，以至就職上「資歷過剩」的問題和成因。

文匯報報導，相對於英國大部分新移民 ，移英港人無論教育或專業資歷都較高，但不要說成為上流階層，甚至要維持中產生活水平也有困難。

報導引述金融時報指，表面上看，移英港人融入英國的障礙比其他移民少，因很多移英港人都是各自領域的高學歷人士，熟悉英語，且有充足資金在英安頓，「然而，由於語言障礙、文化差異以及資歷不獲承認，很多人只能從事低薪的臨時工作，無法再從事以前的職業。」

報導訪問化名Eric、本身是測量師的移英港人，有碩士學位並有15年管理大型政府合約經驗。Eric於2023年移英前便做足準備，包括先取得英國專業資格，選工程較多的曼徹斯特落腳，但經6個月求職不果後，只能找到為期兩個月的分揀聖誕郵件工作。後來終於在公營部門找到行政工作，但職級遠低於他的資歷。

智庫「英國未來」去年10月的報告亦提到移英港人在尋找與自己技能資歷相匹配的工作所面臨的挑戰，有會計師移英後只能轉行在廚房工作、也有資訊科技（IT）專家轉行做倉務，也有編輯只能當侍應。

金融時報報導亦引述「英國港僑協會」就業 輔導員說，英國的工廠或酒店「有太多香港人」，「很多在港有非常高社經地位的人，連中層管理職位都找不到，原本做中層管理人員的，職業生涯都須從零開始。」與其他新移民相比，港人的處境其實相當不利，因BNO簽證規定移英港人不能獲得公共經濟援助。

金融時報提到，語言是移英港人就業最大的障礙之一，即使是習慣用英語寫作的香港人，也會發現很難用英語進行口語交談。

移英港人找工作的另一個障礙是專業資格未必獲得英國雇主承認，要說服英國雇主接受英國以外的工作經驗就更困難。報導舉例說，有移英港人的初級醫生資格不被接受，會計師需額外考試，社工也不能用在港資格。移英港人往往在面試階段便被以「不了解（英國）本地情況」拒絕，「有些人或者會認為這是歧視的藉口，但只能猜測。」