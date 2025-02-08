我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張蘭、汪小菲抖音帳號被查封 高層公開理由：屢犯不改

楊紫瓊悼大S po合作劇照：失去一顆閃耀的星星

移英港人資歷不獲認可 會計師轉行待廚房、編輯當侍應

香港新聞組／香港8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

很多持英國國民（海外）護照（BNO）移英的港人在找工作上都遇到困難，即使找到工作，減薪降級自不用說，不少人都無法做回在香港的本行，甚至只能從倉務和收銀等基層職位由低做起。英國金融時報日前就刊登專文，探討移英港人專業技能和資歷無法適用於英國職場，以至就職上「資歷過剩」的問題和成因。

文匯報報導，相對於英國大部分新移民，移英港人無論教育或專業資歷都較高，但不要說成為上流階層，甚至要維持中產生活水平也有困難。

報導引述金融時報指，表面上看，移英港人融入英國的障礙比其他移民少，因很多移英港人都是各自領域的高學歷人士，熟悉英語，且有充足資金在英安頓，「然而，由於語言障礙、文化差異以及資歷不獲承認，很多人只能從事低薪的臨時工作，無法再從事以前的職業。」

報導訪問化名Eric、本身是測量師的移英港人，有碩士學位並有15年管理大型政府合約經驗。Eric於2023年移英前便做足準備，包括先取得英國專業資格，選工程較多的曼徹斯特落腳，但經6個月求職不果後，只能找到為期兩個月的分揀聖誕郵件工作。後來終於在公營部門找到行政工作，但職級遠低於他的資歷。

智庫「英國未來」去年10月的報告亦提到移英港人在尋找與自己技能資歷相匹配的工作所面臨的挑戰，有會計師移英後只能轉行在廚房工作、也有資訊科技（IT）專家轉行做倉務，也有編輯只能當侍應。

金融時報報導亦引述「英國港僑協會」就業輔導員說，英國的工廠或酒店「有太多香港人」，「很多在港有非常高社經地位的人，連中層管理職位都找不到，原本做中層管理人員的，職業生涯都須從零開始。」與其他新移民相比，港人的處境其實相當不利，因BNO簽證規定移英港人不能獲得公共經濟援助。

金融時報提到，語言是移英港人就業最大的障礙之一，即使是習慣用英語寫作的香港人，也會發現很難用英語進行口語交談。

移英港人找工作的另一個障礙是專業資格未必獲得英國雇主承認，要說服英國雇主接受英國以外的工作經驗就更困難。報導舉例說，有移英港人的初級醫生資格不被接受，會計師需額外考試，社工也不能用在港資格。移英港人往往在面試階段便被以「不了解（英國）本地情況」拒絕，「有些人或者會認為這是歧視的藉口，但只能猜測。」

香港 移民 就業

上一則

巴拿馬提退出一帶一路 中國外交部約見巴大使提出嚴正交涉

下一則

流感擠爆急診室 港醫院延長服務 增派人手、病床

延伸閱讀

26美元就能當「貴族」全球最迷你國家賣領土、爵位

26美元就能當「貴族」全球最迷你國家賣領土、爵位
不接受女兒離世 英國媽推腐屍上街 鄰居狂做噩夢

不接受女兒離世 英國媽推腐屍上街 鄰居狂做噩夢
俄中協作引關注 專家示警俄船艦在台灣周邊活動

俄中協作引關注 專家示警俄船艦在台灣周邊活動
入籍英國 港人BNO簽證移英居住期恐由6年延至15年

入籍英國 港人BNO簽證移英居住期恐由6年延至15年

熱門新聞

湖南省第二人民醫院在2025年1月14日至2月22日春運期間派出72位醫師在長沙南站定點輪值，為旅客們的健康安全保駕護航。(取材自環球網 )

40歲男在長沙車站心臟驟停 20分鐘搶救醒後竟說這句話

2025-02-06 05:10
圖為李鋒去年11月8日在「國際經貿規則的綠色化重構和上海應對」學術研討會上，應邀發表題為「綠色貿易規則下的自貿試驗區提升戰略」演講。（取材自上海華略智庫微信）

中又1頂尖人才身亡、才48歲 訃告未提死因 網疑被暗殺

2025-02-06 12:24
中國AI新創公司DeepSeek崛起。(歐新社)

DeepSeek潘梓正曾是Nvidia實習生 哈佛教授感嘆沒留住中國人才

2025-02-06 21:12
有網友發現，央視不僅使用蘋果電腦參演，卻有意將蘋果Logo掩蓋，而且春晚主持人私下合影時也使用蘋果手機拍照，此事被曝光後，該主持人立即刪除了相關照片。（視頻截圖）

春晚挺華為只是形式？主持群1張合照曝光全拿iPhone

2025-02-02 06:30
美國OpenAI執行長奧特曼罕見認錯，稱公司站在「歷史的錯誤一方」。（路透）

DeepSeek大受歡迎 奧特曼認錯：OpenAI站歷史錯誤一邊

2025-02-02 01:30
泰國總理貝東塔的笑容背後，總有中國女保鏢嚴月霞目光如炬的身影。（視頻截圖）

為泰國女總理訪華護航 來頭不小的「最美女保鏢」現身

2025-02-07 07:30

超人氣

更多 >
南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...

南加華女教師猥褻兩男童 發露骨照鎖教室脫衣還這樣做...
如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣

如何煮出完美水煮蛋？科學家用掉數百顆雞蛋 研究出美味秘訣
大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光

大S骨灰不會長置家中將採樹葬 小S做出決定原因曝光
「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台
汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿

汪小菲「利用大S」真實動機曝光？謊言全遭命理師拆穿