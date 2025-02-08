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九龍城寨日本票房旺 歐美續上映 「破•地獄」荷蘭風光

香港新聞組／香港8日電
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「走進香港，走進香港電影」九龍城寨之圍城電影展，去年10月曾在香港國際機場舉行，展覽還原了2024年大熱的電影「九龍城寨之圍城」中的多個經典場景。（中新社）
「走進香港，走進香港電影」九龍城寨之圍城電影展，去年10月曾在香港國際機場舉行，展覽還原了2024年大熱的電影「九龍城寨之圍城」中的多個經典場景。（中新社）

香港專業電影攝影師學會37周年晚宴」6日晚舉行，永遠名譽會長黃岳泰、會長姜國民、吳思遠、林家棟、林峯、衛詩雅及吳志雄等出席，晚宴上頒發「專業眼中最具魅力男、女演員」獎予林峯及衛詩雅，而「年度最傑出攝影獎」則由「九龍城寨之圍城」攝影師鄭兆強獲得。「九龍城寨之圍城」在日本上映兩個多星期後，票房衝破1億日圓（約511萬港元、65.5萬美元），成為近5年日本上映最高票房的港產片，更掀起「城寨熱」，連帶戲中的叉燒飯同樣很受歡迎。

文匯報報導，林峯表示獲獎很開心，相信是自己拍戲不多NG，可以讓大家早收工便獲投票得獎；獲知在日票房喜訊也甚高興，希望香港電影能夠在海外都獲得好票房以及支持，香港電影也會越來越好。他透露所知「九」片陸續會在俄羅斯、韓國、美加及德國上映。而「九」片在日本廣受歡迎，連帶戲中的叉燒飯同樣很受歡迎，有餐廳趁機特別推出中式叉燒飯，林峯笑說：「這也不錯，還可宣傳香港，所以想吃正宗的叉燒飯就要來香港吃了！」

衛詩雅代表電影「破•地獄」參加完荷蘭鹿特丹電影展回港，即獲頒「專業眼中最具魅力女演員」獎，她開心得到攝影師們的投票，對能夠獲獎感到開心又感動。

衛詩雅在鹿特丹逗留了一星期，她指最開心是「破•地獄」獲當地觀眾歡迎，有一日她在逛超市時，有位外籍女士不停跟着她，原來對方是剛看了電影認出她，對方還提到之前自己有家人離世，看完電影後好感動，大讚這是部很美的戲。

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