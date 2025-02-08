香港新光戲院「粵劇特朗普」重現遇刺案 吸4000人進場

香港粵劇作品「粵劇特朗普」3日在香港新光戲院演出，吸引大批觀眾捧場，粵劇演員龍貫天戴著金色假髮飾演川普。 （美聯社）

香港 粵劇作品「粵劇特朗普」（Trump on Show，特朗普為川普 的中港譯名）近日吸引4000名年輕粵劇觀眾捧場，該劇以中美關係、美朝關係、中美貿易戰為主題，講述川普本人與其「孿生兄弟」川普分離和重逢的經歷，是粵劇致力現代化並與年輕觀眾連結的一環，該演藝產業長年來掙扎求存。最新戲碼演出美國總統川普參與2024年選舉及重返白宮的故事，包括他在賓州 造勢時遇刺未遂那令人驚心的一幕。

觀眾在香港新光戲院3日與粵劇作品「粵劇特朗普」中，扮演美國總統川普的演員剪紙合影。（美聯社）

美聯社報導，這部近4小時的粵劇「粵劇特朗普」成為全球話題，登上CNN、BBC等國際媒體。演員龍貫天戴著金色假髮飾演川普，陳鴻進則身穿西裝外套、戴珍珠項鍊，扮演在選舉中輸給川普的前副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

龍貫天用傳統粵劇特有的高亢假音唱道：「這是一枚子彈！它想把我送進墳墓。」

法新社報導，香港一齣荒謬劇重現了川普2024年在賓州遭刺殺未遂事件，為有悠久歷史的粵劇帶來新靈感，吸引大批觀眾至預計於3月吹熄燈號的北角新光戲院觀劇。

老戲迷回憶，粵劇過去演出的多是中國故事與傳說。

「粵劇特朗普」由龍貫天、陳詠儀、新劍郎等主演，於2019年4月12日起曾一連四天在新光戲院大劇場首演，其後曾兩度重演，是粵劇致力現代化並與年輕觀眾連結的一環，該演藝產業長年來掙扎求存。編劇暨風水大師李居明表示：「觀眾想看刺殺場面如何以粵劇方式呈現。」

香港粵劇作品「粵劇特朗普」的小冊子，在香港新光戲院的一張桌子上展示。（美聯社）

「粵劇特朗普」戲票銷售一空，這齣戲從1972年時任美國總統尼克森（Richard Nixon）與中國國家領導人毛澤東會面開始，發展成一個關於川普尋找自己失散的中國雙胞胎的故事。劇中角色甚至包括北韓國家領導人金正恩。

李居明表示：「這是一齣有黑色幽默的粵劇。我們不是在嘲弄這件事，但觀眾覺得很有趣。」

香港居民霍伊芳（Yvonne Fok，音譯）談到：「這齣戲很有趣，因為它將時光旅行、中國和美國等無關聯的不同元素融合在一起。」

另據報導指出，主要上演中國的歷史故事和傳說的粵劇多年來一直舉步維艱，在香港擁有52年歷史的新光劇院三個月前已面臨歇業之災，但這部再現川普遇刺未遂事件的劇目，為古老的粵劇注入了新的活力。