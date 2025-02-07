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香港郵政繼續停收寄美國包裹 港府已與美郵政溝通

香港新聞組／香港7日電
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香港郵政6日晚宣布，寄往美國內載貨品的郵遞服務將繼續停止接收，直至另行通告；圖為京東快遞位於香港的貨物中轉站。（中新社）
香港郵政6日晚宣布，寄往美國內載貨品的郵遞服務將繼續停止接收，直至另行通告；圖為京東快遞位於香港的貨物中轉站。（中新社）

美國郵政香港時間5日突然宣布暫停接收來自中國內地及香港的包裹，不到12小時又改口繼續接收。香港郵政6日晚深夜宣布，繼續停止接收寄往美國內載貨品的郵遞服務，直至另行通告。港府發言人表示，香港郵政已與美國郵政機關展開溝通，但仍有需釐清事宜，「包括有關美方加徵關稅的要求」，並重申對美國向香港產品加徵關稅強烈不滿，敦促美方即時糾正其錯誤行為。

明報報導，不過，香港郵務職工會理事長張偉權6日較早前表示，郵政署6日曾指示前線人員繼續接收寄往美國而內載貨品的郵件，並指示要提醒市民所有郵遞物品均可能被徵收關稅，倘收件人拒絕繳稅導致包裹退返香港，香港郵政將向寄件人徵收退回包裹費用；而寄往美國郵遞服務亦可能延誤，惟未知延誤多久。

據報導，商經局長丘應樺6日在港台《千禧年代》表示，香港郵政將盡快向美方了解及跟進事件，幫助市民和業界處理郵件，惟需要「一段時間」。他相信加徵10%關稅對香港影響不大，但斥美國做法錯誤，「行為非常無理」，港府不排除根據世貿組織規則採取行動。

報導引述聯邦快遞（FedEx）6日稱，將確保中美之間託運服務，並適應近期關稅政策更改；而FedEx在其網頁發公告稱，上月29日起託運至美國的貨件已暫停原銀奉還保證。

報導指，美國郵政5日的政策逆轉發生在美國總統川普4日起對中國貨品加徵額外10%關稅，並取消「小額豁免」政策之後。「小額豁免」原允許包括Temu、Shein等中國電商平台及亞馬遜等零售商，免稅向美國運送價值低於800美元的包裹。

路透5日報導，由於美國郵政仍在與美國海關和邊境保護局協調如何徵收小額包裹的關稅，即使主要的國際速遞公司承諾繼續派遞，但仍有可能出現中斷或延遲。

報導另引述美國物流及清關服務公司Silq行政總裁拉達克里希南稱，紐約甘迺迪國際機場的海關人員決定暫緩處理所有來自中港的入境貨物，直至另行通知，其中有顧客的毛衣在已繳關稅後仍遭扣留。

丘應樺6日表示不滿美方無視香港作為世貿組織的單獨成員，以及擁有《基本法》列明的單獨關稅區地位。廠商會認為關稅對香港經濟影響有限，而且大部分港商早已將生產線遷出海外。有學者估計美國將以對待內地城市的方式對待香港特區。

香港 美國郵政 關稅

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