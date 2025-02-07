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熊貓龍鳳胎2·16見市民 香港海洋公園擬採預約限時進場

香港新聞組／香港7日電
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香港海洋公園6日介紹兩隻大熊貓龍鳳胎最新生活情況，15日將舉行亮相儀式，遊客可於16日起與牠們見面。（中新社）
香港海洋公園6日介紹兩隻大熊貓龍鳳胎最新生活情況，15日將舉行亮相儀式，遊客可於16日起與牠們見面。（中新社）

港產大熊貓龍鳳胎「家姐」和「細佬」將於15日迎來半歲生日，屆時會有亮相儀式，翌日正式與公眾見面。海洋公園6日安排傳媒率先探訪一對大熊貓寶寶，見牠們由出生時僅體重100克的虛弱小肉團，已暴風式成長成兩隻體重均逾11公斤的調皮「流心芝麻湯圓」，在樹上、草地四處攀爬打滾，見到記者毫不怯場。

大公、文匯網報導，據悉，旅客日後欲探訪一對大熊貓國寶，園方或採流水式進場，限時見面，另一方案是需要預約，取籌號後再按時間進場，詳情有待園方公布。

這對龍鳳胎大熊貓現時與產後回復飽滿的母親「盈盈」在展館「大熊貓之旅」定居，姐弟倆每天要睡15至18小時，其餘時間除了進食，就是在空地玩耍。空間內有矮樹、韆鞦、滑梯，各種玩具，以及竹製風鈴等。

記者到達時，兩姐弟都在樹上小睡。護理員說「家姐」爬樹技術已很高超，所以會爬到較高處睡。「細佬」仍在學爬樹，不太敢爬很高。當牠們見到有訪客，便立刻精神起來，「家姐」一個翻身就連滾帶「掉」往樹下竄，「細佬」緊隨其後，兩姐弟一邊扭打、相互啃咬，一邊爭玩韆鞦……兩姐弟練好身手，似為16日正式「上班」見公眾做好準備。

如何分辨「家姐」和「細佬」？最簡單方法，是看後背有無紫色記號。護理員用動物安全食用色素在「細佬」背上點上記號，方便區分。護理員續稱，「細佬」黑眼圈較圓，「黑背心」毛色亦較深。「家姐」的黑眼圈是「丹鳳眼」、末端微微翹起，背心位的毛髮較鬈曲。

特首李家超早前表示，將舉辦徵名大賽為姐弟倆命名，本月16日後公眾就可親身觀察牠們各自的性格和外貌特徵，為牠們取一個合適的名字。

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