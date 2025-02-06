大S離世效應 港人接種流感疫苗增3成

大S日前在日本感染流感引發併發症死亡的消息傳來後，不少香港市民搶打流感疫苗；圖為病人到屯門醫院急症室登記就診示意圖。(中新社)

台灣藝人徐熙媛（大S ）在日本感染流感後死亡的消息，令港人日來頗為關注接種流感疫苗 的重要性，有醫生表示，近日查詢接種流感疫苗者較春節 前增加3成。

香港上月進入流行性感冒季節，港府每年此時都會呼籲市民接種流感疫苗，但民間反應一般不大。不過，大S日前在日本感染流感引發併發症死亡的消息傳來後，在港敲響警鐘，流感可致命的議題一夜之間爆發，促使不少市民搶打流感疫苗。

香港中華醫學會副會長楊超發近日表示，自從大S離世的消息傳出後，確實多了40、50歲的中年人查詢能否接種流感疫苗，「以前一個都無，都是長者來打，小朋友多數已在學校接種」。

家庭醫生林永和也向該報說，近日查詢接種流感疫苗者較春節前增加3成，相信這受多重因素影響，包括大S離世事件。

他表示，在眾多因素影響下，過去較抗拒接種流感疫苗的人近日都前往接種，當中不乏年輕和健康群組。

另據官方衛生防護中心，香港1月踏入流感季節後的頭4週，本地有199宗成人感染流感的嚴重或死亡個案，當中75%沒有接種疫苗，整體個案仍在攀升階段。

中心方面預期，流感高峰期將會維持3至4個月，而隨著春節假期結束，社會復工復課，估計流感傳播會更為嚴重。

另據明報引述衛生署的數字，截至本月2日的2024至25年度，政府資助接種流感疫苗為193.2萬針，較上年度同期增加6.4%，且已超過上年度合共的187.3萬針，為歷史新高。