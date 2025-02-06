美強加10%關稅 港尋世貿捍權益 港貨多付逾19億美元

中美貿易戰開打再波及香港，港府對美國向香港產品加徵10%關稅將循世貿組織途徑捍衛合法權益，更有分析指出，香港可能「一段時間蒙受損失」。（中通社）

美國5日首次涉及由香港 製造、進口及轉口的商品，與中國內地產品一樣，都要正式報關及加徵10%關稅 ，價值800美元或以下的香港商品包裹，不再享有「低價豁免關稅」待遇，同樣要交10%關稅。港府 對美國向香港產品加徵關稅表示強烈不滿，表示將循世貿組織途徑捍衛合法權益，並敦促美方採取即時行動糾正聯邦登記冊公告。

綜合文匯報、明報報導，香港貿發局研究總監范婉兒5日指出，香港出口至美國，而又以中國內地為來源地的產品，占香港整體出口約3%，預計加徵10%關稅涉及約150億港元（約19.2億美元）。香港對美國市場依賴度低，對美國出口占比不似加拿大及墨西哥高達70%至80%，相信限制性貿易措施對香港帶來的影響輕微。但受到新措施影響下，貿發局將香港今年出口增長預測由4%下調至3.5%。

美國加徵10%關稅公告未提及澳門。全國港澳研究會顧問劉兆佳說，美國自2020年起取消對港特殊待遇，預料其他措施可能陸續有來，例如入境美國簽證或赴美讀書等亦可能收緊，「不要以為（美國）不敢做」。劉兆佳說，香港可能「一段時間蒙受損失」，建議港府預算案處理赤字時應以最壞角度出發，不要憧憬復甦，「經濟一定程度惡化、肯定財政收入未如理想」，應從底線思維做好工作。目前香港對美國大部分貨品零關稅。

港府發言人表示，美國對香港產品加徵額外關稅是無視香港根據基本法第116條及獲世界貿易組織（WTO）肯定作為單獨關稅地區的地位。香港是以規則為本的多邊貿易制度的堅定支持，一直與包括美國在內的世界各貿易夥伴保持建設性及互惠互利的貿易關係。

港府發言人表示，在2023年，美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為603億美元。同時，香港是美國第27大貿易夥伴。美國對香港的貿易順差過去10年達2715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。這些數字清楚說明了香港和美國之間有緊密的經濟互動，美國企業在香港有龐大的商業利益。

發言人強調，港府正密切留意事態發展，假如美方不糾正其錯誤行為，香港將採取一切可能的行動，包括循世貿組織途徑，以捍衛香港的合法權益。