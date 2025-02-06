我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

使用人數暴增？ChatGPT免登入就能用後 傳大當機、無法回答

大S包機是汪小菲出錢？小S不忍了：人在做天在看

美強加10%關稅 港尋世貿捍權益 港貨多付逾19億美元

香港新聞組／香港6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中美貿易戰開打再波及香港，港府對美國向香港產品加徵10%關稅將循世貿組織途徑捍衛合法權益，更有分析指出，香港可能「一段時間蒙受損失」。（中通社）
中美貿易戰開打再波及香港，港府對美國向香港產品加徵10%關稅將循世貿組織途徑捍衛合法權益，更有分析指出，香港可能「一段時間蒙受損失」。（中通社）

美國5日首次涉及由香港製造、進口及轉口的商品，與中國內地產品一樣，都要正式報關及加徵10%關稅，價值800美元或以下的香港商品包裹，不再享有「低價豁免關稅」待遇，同樣要交10%關稅。港府對美國向香港產品加徵關稅表示強烈不滿，表示將循世貿組織途徑捍衛合法權益，並敦促美方採取即時行動糾正聯邦登記冊公告。

綜合文匯報、明報報導，香港貿發局研究總監范婉兒5日指出，香港出口至美國，而又以中國內地為來源地的產品，占香港整體出口約3%，預計加徵10%關稅涉及約150億港元（約19.2億美元）。香港對美國市場依賴度低，對美國出口占比不似加拿大及墨西哥高達70%至80%，相信限制性貿易措施對香港帶來的影響輕微。但受到新措施影響下，貿發局將香港今年出口增長預測由4%下調至3.5%。

美國加徵10%關稅公告未提及澳門。全國港澳研究會顧問劉兆佳說，美國自2020年起取消對港特殊待遇，預料其他措施可能陸續有來，例如入境美國簽證或赴美讀書等亦可能收緊，「不要以為（美國）不敢做」。劉兆佳說，香港可能「一段時間蒙受損失」，建議港府預算案處理赤字時應以最壞角度出發，不要憧憬復甦，「經濟一定程度惡化、肯定財政收入未如理想」，應從底線思維做好工作。目前香港對美國大部分貨品零關稅。

港府發言人表示，美國對香港產品加徵額外關稅是無視香港根據基本法第116條及獲世界貿易組織（WTO）肯定作為單獨關稅地區的地位。香港是以規則為本的多邊貿易制度的堅定支持，一直與包括美國在內的世界各貿易夥伴保持建設性及互惠互利的貿易關係。

港府發言人表示，在2023年，美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為603億美元。同時，香港是美國第27大貿易夥伴。美國對香港的貿易順差過去10年達2715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。這些數字清楚說明了香港和美國之間有緊密的經濟互動，美國企業在香港有龐大的商業利益。

發言人強調，港府正密切留意事態發展，假如美方不糾正其錯誤行為，香港將採取一切可能的行動，包括循世貿組織途徑，以捍衛香港的合法權益。

香港 關稅 港府

上一則

中製機器人「大壯」亮相 身高1.8米 雙臂能舉100斤重物

下一則

偷師DeepSeek？OpenAI輕量級模型 被曝使用中文推理

延伸閱讀

川普對中國產品征關稅 華埠商戶：緩慢漲價 減緩消費者的壓力

川普對中國產品征關稅 華埠商戶：緩慢漲價 減緩消費者的壓力
「大S效應」港人也搶打流感疫苗 部分診所已缺貨

「大S效應」港人也搶打流感疫苗 部分診所已缺貨
川普關稅若上路 這幾類消費商品影響最大

川普關稅若上路 這幾類消費商品影響最大
川普稱不急與習近平通話 北京：需要平等相互尊重

川普稱不急與習近平通話 北京：需要平等相互尊重

熱門新聞

李先生在張家界景區懸崖邊「喊山」。（取材自瀟湘晨報）

「養家30年太累了」 六旬叔在張家界驚天一吼意外暴紅

2025-01-30 16:54
老外笑稱很害怕與中國朋友聚餐，因為對方都會搶著買單。（取材自pexels.com@Adrienn）

中國聚餐「搶付錢」害老外很苦惱 網友教一招絕對完勝

2025-01-30 19:55
有網友發現，央視不僅使用蘋果電腦參演，卻有意將蘋果Logo掩蓋，而且春晚主持人私下合影時也使用蘋果手機拍照，此事被曝光後，該主持人立即刪除了相關照片。（視頻截圖）

春晚挺華為只是形式？主持群1張合照曝光全拿iPhone

2025-02-02 06:30
美國OpenAI執行長奧特曼罕見認錯，稱公司站在「歷史的錯誤一方」。（路透）

DeepSeek大受歡迎 奧特曼認錯：OpenAI站歷史錯誤一邊

2025-02-02 01:30
DeepSeek-V2的關鍵開發者之一羅福莉，被譽為AI天才少女，今年不到30歲。小米以年薪人民幣1千萬元挖角。（取自羅福莉公眾號）

DeepSeek走紅 開發者是「95後」天才少女 Meta組4團隊應對

2025-01-27 09:57
北京八一大樓，即中共中央軍委辦公大樓。 （聯合報系資料照）

傳中國正建造全球最大軍事指揮中心 「北京軍城」規模五角大廈10倍

2025-01-31 05:01

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類

咖啡渣助植物長得好亦可驅蟲 但避開迷迭香等這幾類
大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟

大S骨灰回台 張蘭邀功「汪小菲包機解決」遭全網砲轟
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國