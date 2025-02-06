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美郵政若停收 業界：港中型物流公司恐倒 損人不利己

香港新聞組／香港6日電
香港街道上、地鐵站內常可見物流公司廣告，包郵免費送貨成為最吸引港人網購消費的動力；圖為在香港島行駛的電車貼有包郵的廣告。（中新社）
香港街道上、地鐵站內常可見物流公司廣告，包郵免費送貨成為最吸引港人網購消費的動力；圖為在香港島行駛的電車貼有包郵的廣告。（中新社）

美國政府施政混亂、朝令夕改，美國郵政服務局（USPS）在當地時間2月4日晚宣布停收中國內地及香港包裹，但不足12小時便改口，宣布2月5日起恢復服務。美國並宣布對中國貨物加徵一成關稅措施同日生效，更表明措施同時適用於香港。

綜合大公報、自由亞洲電台報導，港府5日晚發聲明，強烈不滿美國對香港產品加徵一成關稅，以及美國郵政暫停香港郵政向美國付運內載貨品的郵件，促美糾正錯誤。有立法會議員質疑白宮內部政治操弄現矛盾致政策混亂，對損害民間正常交流的惡策感到憤怒；商界批評美方對香港增加關稅是損人不利己。

至於進一步加關稅，對不少香港中型物流公司及專做美國貿易的公司影響甚大，有業者表示：「海運出口業其實已經沒有，空運出口業仍然有的原因，是大部分都在做電商貨，所以其實如果加關稅，即是導致靠做貿易的公司會增加成本。所以我的推斷及預測，其實好多公司會受加關稅影響而倒閉。」

在美國郵政宣布恢復服務前，香港郵政5日晚宣布，接獲美國郵政機關通知，不可向美國付運內載貨品的郵件，即時生效，除非有關郵件已按美國法例的規定，向美國海關及邊境保衛局提交完整及正確的「正式報關」，而「正式報關」一向只適用於商業貨運。香港郵政5日晚未就美方改變政策發出新的宣布。

立法會議員梁熙5日表示，美方因政治因素影響中美民間正常交流及運作，使人憤慨。對於美國郵政在措施公布後不足半日即改口，他相信美方以為拒收來自中國的包裹可以對中國帶來打擊，但在其國內受到業界及市民批評，才出現朝令夕改的鬧劇。

時事評論員桑普同樣指出，以往不少中資將貨物拆成小包裹再寄到美國，以享有商品價值低於800美元有「低值免稅」優惠，如今美國最想是打擊中資電商平台：「每一個事項的稅率可以無限高，這個似乎只是試點。而且取消小額豁免，換言之今次和第一任川普就任時期很不同，以前會留所謂豁免口給大家，抓大不抓小。現在大小也抓，即是全面地對中國商品貿易圍堵。」

中國外交部則敦促美方停止將經貿問題政治化、工具化，停止無理打壓中國的企業，中方也將繼續採取必要措施。而澳門雖未被點名不能寄包裹，但在「一國原則」下澳門郵電局自行宣布，停收郵寄往美國的包裹及小郵包。

美國郵政 香港 關稅

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