香港迪士尼慶20周年獻最大型巡遊 米奇換全新服裝

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港迪士尼 樂園為慶祝今年開園20年，5日宣布今夏將推出多項全新娛樂表演及周年限定活動，特設3大重點慶祝表演，包括全新周年限定城堡演出、開幕以來最大型巡遊「Friendtastic!」表演及「迪士尼星夢光影之旅」20周年限定版，米奇與好友等主角齊齊換上全新限定服裝亮相。

大公、文匯報報導，為與入場人士共慶20周年，米奇與好友、Duffy與好友及迪士尼公主將組成星級陣容，齊集奇妙夢想城堡前，以全新周年限定城堡演出，集合強勁節拍及音樂、精彩舞蹈及盛大舞台效果迎賓。「Friendtastic!」巡遊表演則由11輛派對巡遊花車及11組迪士尼人物參與，特色裝置和有節奏感的音樂炒熱氛圍。

夜間活動方面，迪士尼將推出20周年限定版「迪士尼星夢光影之旅」城堡匯演，新增迪士尼故事更多片段、將沉浸式首度投影延伸至整條美國小鎮大街，亦會有全新無人機 表演。此外整個樂園會換上主題裝飾，米奇、Duffy等會身穿全新20周年限定服裝亮相，與來賓拍照留念。

園內8個不同主題園區，包括全球首個魔雪奇緣主題園區魔雪奇緣世界及奇妙夢想城堡等，均設多個獨家的遊樂設施和娛樂表演供暢玩，每個角落均有打卡點。