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港公務員福利5年飆65% 房屋津貼翻倍 學者：過於慷慨

香港新聞組╱香港5日電
香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港公務員開支持續上升，單是福利開支，5年就飆升65%，當中為新制公務員提供的房屋津貼，5年增逾1倍，旅遊津貼亦在5年間上升五成，引發輿論關注。公務員事務局稱，相關福利受雇傭合約所保障，無計畫調整。有學者認為公務員福利開支「會否過於慷慨」，應適時檢討。

明報報導，香港政府連年財赤，有意見提出向公務員「開刀」，倡公僕凍薪甚至減薪。其中占公務員開支較小、但增幅最大的是「與員工有關連的開支」，包括公務員福利計畫、強積金供款等，上年度開支逾137億元(港幣，下同，約17.6億美元)，按年升近一成，較2018/19年度更大增65%，增幅高於公務員薪酬增長。

據報導，單計「非實報實銷現金津貼」，上年度花逾31億元。計畫對象為高級公務員；津貼按物業價格及消費物價指數調整，2023/24年度金額介乎每月2450元至5.5萬元，逾1.3萬人獲津貼。連同近年維持每年約10億元的舊制公務員房屋津貼，上年度公務員房屋福利總開支近44億元，較2018/19年度增逾六成。

公務員旅遊津貼同樣大升，發放予首長級公務員的「度假旅費」津貼及表揚資深公務員的「長期優良服務旅行獎勵計畫」，上年度總開支逾3億元，較2018/19年度約2億元增五成。

局方表示，房屋及旅費福利均屬公務員雇傭合約下的整體薪酬福利，「是政府作為雇主的責任」，並非酌情給予，無計畫調整。至於旅行獎勵計畫，局方稱每年僅1%公務員獲獎，計畫有助鼓勵士氣，將會維持。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，公務員福利已不斷縮減，房津是僅有的福利，若縮減後還有什麼福利能吸引新人。

新民黨主席葉劉淑儀亦反對削減公務員房屋福利，認為要考慮公僕士氣，「如果削減，政府流失人才更嚴重」。不過她認為旅行獎勵屬可考慮縮減。

經濟學者李兆波說公務員福利開支龐大，並隨薪酬調整不斷增加，目前是適當時間檢討「會否過於慷慨」。他建議精簡公務員架構，減少福利成本，並按表現來提供房屋等福利。

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