囚困緬甸電騙大半年 31歲港女返港 「家屬沒交贖金」

香港示意圖。(圖/shutterstock)

保安局專責小組人員4日陪同一名在緬甸 被禁錮從事非法工作獲救的港人返港，保安局助理秘書長（緊急事故支援組）袁栢基表示，女事主去年上半年被騙往泰國 ，其後輾轉到緬甸園區並被禁錮，緬甸軍方經核對香港 提供的名單，辨認出事主，將她轉交泰國軍方，並由保安局專責小組協調回港。袁稱據其了解，她的家屬並沒有繳交贖金。

明報報導，港府去年至今接獲28宗涉及港人聲稱在東南亞國家被禁錮的求助個案，計及4日個案，其中19人已回港。

報導指出，泰國軍警從緬甸邊境一個電訊詐騙園區救出一名31歲香港女子。保安局4日表示，專責小組日前確認事主在緬甸獲救，並安全抵達泰國，專責小組昨早在曼谷與事主會面，確認其精神及身體狀况良好。

袁栢基4日晚上在機場見傳媒稱，專責小組成員與泰方協調，協助事主處理旅遊證件相關事宜和出入境程序，小組成員亦陪同事主乘搭4日的航班返港，事主精神及身體狀况良好，但有些疲倦，已安排送事主回家中休息，稍後警方會再安排與她會面，了解個案詳細情况。

袁稱，本次獲救的事主與上周返港的另一名被誘騙港人，均是透過緬甸軍方核對香港提供的求助港人名單而被辨認，轉交泰國軍方後，由專責小組協調回港；就餘下仍未回港的被騙港人，當局會繼續與家屬保持聯繫，了解最新狀况，並已更新手上資料轉交泰國專責部門，以便根據每宗個案的獨特性，制定更適合處理方案。