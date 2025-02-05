球星C羅博物館展出球鞋… 7月尖沙咀揭幕料吸客1200萬

香港K11人文購物藝術館7月將在尖沙咀商場設置「CR7®生活博物館」，展出葡萄牙球星C羅得獎獎項及紀念品，展覽為期1年。(路透)

香港 盛事浪接浪，向葡萄牙球星「C羅 」羅納度（Cristiano Ronaldo）致敬的「CR7®生活博物館 」，7月將會登陸尖沙咀K11 MUSEA，開幕典禮將邀請多位國際名人出席，共同慶祝C羅的傳奇輝煌職業生涯。另外，全球最大型文化潮流盛事ComplexCon繼去年首次落戶香港後，今年再度於香港舉行，活動料可吸引4萬人次入場，當中逾半為旅客。

綜合大公、文匯報報導，C羅個人展覽「CR7®生活博物館」展期一年，標榜以高科技互動裝置展示C羅職業生涯，球迷可在博物館內近距離看到傳奇球員C羅的冠軍獎盃、獎項及球鞋等，又可與真人比例的C羅合照留念。成人票價由180元(港幣，下同，約23美元)起，最貴的VIP門票索價4000元，包括可抽獎贏得由C羅親筆簽名T恤，以及限量10份的真品證書。

報導稱，主辦方將爭取C羅在開幕3個月內到訪，旅遊業界則冀串連C羅展覽及啟德體育園等項目，塑造「體育旅遊」，預計將吸引超過1200萬名旅客到訪。

明報報導，旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，足球及C羅在內地廣受歡迎，內地市場得知消息後已有反應，有旅行社期望盡快組團，他亦正構思相關旅遊產品，例如連同高鐵票及參觀啟德體育園的組合。

此外，ComplexCon昨日公布表演陣容，將由殿堂級音樂製作人Metro Boomin及南韓音樂鬼才ZICO擔任領銜表演歌手，香港音樂人MC Jin（歐陽靖）及JACE（陳凱詠）亦會參與演出。

據報導，ComplexCon香港2025獲香港特區政府文化藝術盛事基金支持，將於3月21日至23日假亞洲國際博覽館舉行，屬「香港藝術月」活動之一。表演陣容包括美國饒舌團體Migos創始成員Quavo，韓國饒舌歌手B.I和CHANGMO等。

活動設有多種門票，其中單日潮流市集門票售價為388元，潮流市集連演唱會門票由988元至1788元不等，另設4988元3天「全包」VIP套票。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩4日指出，今年首月訪港旅客的初步數字約474萬人次，其中來自內地的旅客約373萬人次，兩項數字分別按年升24%及25%，創下疫情後單月最高訪港旅客和內地入境旅客人次紀錄。