洗米華昔日愛巢 西半山豪宅月租12.8萬港元租出

香港示意圖。(圖/shutterstock)

澳門 商人、太陽城集團（現改名為LET GROUP）創辦人周焯華（綽號「洗米華」）的「舊愛」Mandy Lieu，她所持有的西半山豪宅珒然單位，早年被銀主接管並委託代理行推出放售，惟一直未獲承接。單位近日轉售為租，成功以每月12.8萬元(港幣，下同，約1.6萬美元)租出，呎租60.3元，較市價租金 略低半成。

香港01報導，該單位為珒然極高層單位，實用面積2182平方呎，三房間隔。單位屬銀主盤，於2023年時曾開價9500萬元放售，其後一度下調叫價至8500萬元仍未獲承接。直至近日銀主決定將單位轉租，並成功獲内地專才以每月12.8萬元承租，折合呎租約60.3元。

據報導，單位空間寬敞，設有弧形全落地玻璃巨大客飯廳，裝修豪華，亦設有桑拿房及衣帽間等等。家中各樣的設備均為名牌，包括Miele咖啡 機、B&O音響設備等等。主人房設計亦別具心思，中央擺放了King Size雙人大床，床上方裝有天花鏡，旁邊更設有按摩浴缸。

區内代理透露，是次成交呎租較市價略低5%，按單位買入價計算，租金回報約1.68厘。

資料顯示，Mandy Lieu於2014年以9132.6萬元FULL PAY購入單位，亦是當年外界視為她與周焯華分手前的「愛巢」。直至2021年Mandy Lieu將單位抵押予新濠博亞（澳門）借貸，最終因未有還款而淪為銀主盤遭沒收。